Qué es el cutox y cuáles son los riesgos del botox aplicado en la zona anal

El nombre suena a tendencia de redes, pero el tema es bastante más serio de lo que parece. En los últimos días empezó a circular con fuerza el término cutox, una forma viral de llamar a la aplicación de toxina botulínica en la zona anal o perianal. Algunas clínicas lo presentan como un procedimiento estético íntimo para mejorar la apariencia de la piel, relajar la zona o aumentar el confort. Pero los especialistas advierten que no debería tomarse como una moda más.

La toxina botulínica, conocida popularmente como bótox, no es nueva en medicina. Desde hace años se usa en distintas especialidades para relajar músculos de manera temporal. En proctología, su indicación más conocida está vinculada con la fisura anal crónica, una pequeña herida en el canal anal que puede provocar dolor intenso, sangrado y espasmos del esfínter.

El problema aparece cuando una herramienta médica se vuelve viral y empieza a ofrecerse como “retoque” sin una evaluación adecuada. En una zona tan sensible, una mala indicación, una dosis incorrecta o una técnica mal aplicada pueden generar complicaciones reales.

Qué es el cutox

El llamado cutox consiste, en términos generales, en aplicar toxina botulínica en la región anal o perianal. La promesa estética suele apuntar a una zona más relajada, con mejor apariencia o menos tensión muscular. En algunos contenidos virales también se lo asocia con mayor comodidad en la vida íntima.

Pero esa explicación simplifica demasiado el procedimiento. La zona anal tiene músculos que cumplen una función clave: controlar la continencia. Relajarlos sin necesidad médica o sin una técnica precisa puede causar problemas, desde molestias locales hasta pérdida involuntaria de gases o materia fecal.

Por eso, los especialistas insisten en que no es comparable con una aplicación cosmética común en el rostro. El esfínter anal no es un músculo cualquiera y su función no debería alterarse por una tendencia estética.

LA FDA mostró como ejemplo estos frascos de bótox falso que la gente se está aplicando. Crédito: FDA | Cortesía

Cuándo puede estar indicado el botox en la zona anal

La indicación médica más frecuente es la fisura anal crónica. En esos casos, la herida no cicatriza bien porque el esfínter permanece contraído, aumenta la presión en la zona y se mantiene un círculo de dolor, espasmo y mala cicatrización.

La toxina botulínica puede ayudar a relajar temporalmente el músculo, disminuir el espasmo y favorecer que la fisura cierre. Suele considerarse cuando fallan medidas iniciales como cambios en la dieta, fibra, baños de asiento, pomadas específicas o tratamientos tópicos indicados por un médico.

También puede evaluarse en algunos cuadros de espasmo anal o dolor asociado a hipertonía del esfínter, siempre dentro de una consulta con proctología o cirugía colorrectal. No es una solución universal ni sirve para cualquier molestia anal.

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Qué riesgos tiene

El principal riesgo es relajar demasiado el esfínter. Si eso ocurre, puede aparecer incontinencia transitoria de gases o heces. En muchos casos, al tratarse de un efecto temporal de la toxina, el cuadro puede mejorar con el paso de las semanas o meses, pero eso no significa que sea un detalle menor.

También pueden aparecer dolor en el sitio de aplicación, sangrado, infección, irritación o falta de efecto si la indicación no es correcta. Otro problema es el diagnóstico equivocado: dolor, sangrado o molestias en la zona anal no siempre son fisuras. Pueden deberse a hemorroides, abscesos, enfermedades inflamatorias, infecciones u otros cuadros que requieren otro manejo.

El riesgo aumenta cuando el procedimiento se ofrece como tratamiento estético rápido, sin historia clínica, sin examen físico y sin seguimiento posterior.

Por qué se volvió viral y qué recomiendan los especialistas

La estética íntima creció mucho en los últimos años y las redes sociales aceleran ese proceso. Procedimientos que antes se hablaban solo en consultorios ahora aparecen en videos breves, con nombres llamativos y promesas simples. El cutox entra en esa lógica: una práctica real, con usos médicos concretos, convertida en tendencia de consumo.

El problema es venderlo como moda sin explicar límites, riesgos y criterios médicos. El cutox puede tener un lugar en determinados tratamientos, pero, convertido en tendencia viral, sin diagnóstico ni control, deja de ser una herramienta terapéutica y se vuelve una práctica riesgosa.

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