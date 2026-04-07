Vicks VapoRub para aliviar las hemorroides: ¿Efectivo o peligroso?

Es irrefutable que el uso de Vicks VapoRub ha trascendido su propósito original de aliviar los síntomas de resfriados. A través de internet circulan diferentes “tratamientos” con este ungüento mentolado y uno de los más curiosos tiene que ver con aliviar las hemorroides. ¿Efectivo o peligroso?

La idea de usar Vicks VapoRub en la zona íntima, específicamente en el ano, parte de la sensación de frescor que genera el mentol, uno de sus principales componentes. Este efecto puede dar una percepción momentánea de alivio, especialmente frente al ardor o la picazón.

Sin embargo, esa sensación no implica que exista un beneficio real en el tratamiento de las hemorroides.

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Médicos señalan que el Vicks VapoRub no trata las hemorroides y advierten

La doctora Diana Lorena López, experta en medicina general y miembro de la plataforma médica 1DOC3, enfatiza: “No, esto no sirve para las hemorroides”.

También subrayó que “la única manera de curar las hemorroides es con cirugía”, especialmente en casos donde existen complicaciones como sangrado, trombosis o dolor intenso.

Y más allá de su falta de efectividad, el uso de Vicks VapoRub en el área anal puede resultar perjudicial. La piel en esta zona es especialmente delicada, lo que aumenta el riesgo de irritación.

La doctora Lorena Pabón Duarte también advierte sobre este punto. Según explica, los fabricantes del producto dejan claro que “no debe aplicarse en zonas genitales”.

La especialista añade: “Si te lo aplicas en las hemorroides puedes presentar irritación y otras lesiones”.

Esto se debe a que ingredientes como el mentol y el alcanfor pueden resultar agresivos en mucosas o áreas sensibles, provocando ardor, inflamación o incluso empeorando la molestia inicial.

El riesgo aumenta si se aplica de forma repetida o en grandes cantidades, ya que la piel puede reaccionar negativamente. En lugar de ayudar, el producto podría agravar la inflamación o generar nuevas molestias.

La idea de usar Vicks VapoRub en la zona íntima, específicamente en el ano, parte de la sensación de frescor que genera el mentol. Crédito: Whaiz Al Qadri | Shutterstock

Ante síntomas de hemorroides, lo más adecuado es optar por tratamientos médicos aprobados o consultar a un especialista. Existen cremas específicas, cambios en la dieta y medidas higiénicas que pueden aliviar la condición sin poner en riesgo la salud.

Otros usos riesgosos en zonas íntimas

El uso indebido de Vicks VapoRub no se limita a las hemorroides. En internet también circulan recomendaciones para aplicarlo en genitales con fines estéticos o sexuales. Sin embargo, estas prácticas también conllevan riesgos.

La ginecóloga Vanessa Mackay advierte sobre posibles consecuencias: “Vaginosis bacteriana o aftas e inflamación”. Estas complicaciones refuerzan la importancia de evitar el uso de productos no diseñados para zonas íntimas.

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