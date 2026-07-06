Red Lobster demanda a su ex CEO por la polémica promoción de camarones ilimitados

Los acreedores de Red Lobster presentaron una demanda contra el exdirector ejecutivo Paul Kenny, otros exejecutivos y el antiguo accionista mayoritario Thai Union Group, al acusarlos de tomar decisiones que llevaron a la cadena a acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

De acuerdo con Yahoo y Complex, la demanda fue presentada en mayo por el fideicomiso que representa a los acreedores de la compañía y sostiene que Thai Union antepuso sus propios intereses económicos mientras Red Lobster enfrentaba una grave crisis financiera.

La promoción de camarones ilimitados está en el centro del caso

Uno de los principales señalamientos gira en torno a la promoción Everyday $20 Ultimate Endless Shrimp, que ofrecía camarones ilimitados por $20.

Durante años, esta oferta se realizaba únicamente por temporadas. Sin embargo, en 2023 fue incorporada de manera permanente al menú, una decisión que, según la demanda, fue impulsada pese a la oposición de parte del equipo directivo de Red Lobster.

Los documentos judiciales aseguran que la administración interna estaba en desacuerdo con convertir la promoción en permanente, aunque finalmente terminó aceptando la decisión.

Acusan contratos que favorecían a Thai Union

La demanda también sostiene que Thai Union, proveedor exclusivo de camarón de Red Lobster en ese momento, obtuvo beneficios mediante contratos de suministro que favorecían a la empresa, pero que no tenían sentido desde el punto de vista económico para la cadena restaurantera.

Según Complex, el documento judicial afirma que Thai Union redobló sus esfuerzos en una campaña para exprimir hasta la última gota de valor mediante contratos antieconómicos que beneficiaban a Thai Union y no tenían ningún sentido económico para Red Lobster.

Durante el proceso de bancarrota, Red Lobster ya había acusado que estaba obligada a comprar camarón a Thai Union a precios inflados y que no contaba con proveedores alternativos.

Thai Union rechazó esas acusaciones y las calificó como infundadas.

La promoción provocó pérdidas millonarias

Yahoo recuerda que la promoción de camarones ilimitados costó a Red Lobster más de $11 millones en un solo trimestre, convirtiéndose en uno de los factores que agravaron la situación financiera de la empresa.

La demanda describe la campaña como un accidente automovilístico, al asegurar que los restaurantes quedaron inmovilizados al quedarse sin camarones y no pudieron liberar mesas debido a que la demanda de camarones superó ampliamente cualquier previsión.

La empresa intenta dejar atrás esa etapa

La demanda llega mientras el actual director ejecutivo, Damola Adamolekun, continúa con el proceso de recuperación de la marca tras la salida de Red Lobster del Capítulo 11 en septiembre de 2024.

Desde entonces, el ejecutivo ha simplificado el menú, reincorporado productos populares como los hush puppies y los popcorn shrimp, además de lanzar nuevos platillos de mariscos y promociones enfocadas en ofrecer mayor valor a los clientes.

Cuando habló sobre el fracaso de la promoción en 2024, Adamolekun resumió su postura con una frase que se volvió viral: “Sé hacer matemáticas“.

Aunque Endless Shrimp volvió posteriormente a algunos restaurantes, actualmente solo se ofrece como una promoción por tiempo limitado y ya no forma parte permanente del menú.

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