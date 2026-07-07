Nueva York: el tiempo para hoy martes 7 de julio

¿Qué ropa usar para salir este martes en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 46% durante el día y del 15% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 9.32 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:31 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:30 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 68 y los 82 grados Fahrenheit (20 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 10% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.