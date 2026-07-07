Senadora paraguaya amenaza a Mbappé: “Metimos a Ronaldinho en la cárcel y puedo presentar cargos en tu contra”

La senadora paraguaya Celeste Amarilla llevó la polémica con Kylian Mbappé a un nuevo nivel. La funcionaria no se retractó de sus aseveraciones contra el francés, sino que advirtió que podría iniciar acciones legales contra el delantero, después de que este la calificara como “mujer despreciable e indigna de su cargo”.

Amarilla sostuvo que el jugador debe retractarse y que el cruce ya no es solo personal. “Él tiene que retractarse conmigo, porque se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya y también con Paraguay”, afirmó en conferencia de prensa en el Senado.

La legisladora insistió en que fue “agraviada” y que existen “motivos suficientes” para presentar una querella. “Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla”, dijo, asegurando que es víctima de violencia política y violencia contra la mujer por parte del futbolista. La legisladora incluso recordó el caso de Ronaldinho en Paraguay.

“Vengo de una generación donde llamar a alguien ‘pequeño mier** negro’ era común. Cuidado con los paraguayos. Metimos a Dinho tras las rejas por corrupción. No me subestimes, puedo presentar cargos en tu contra”, dijo.

?? Celeste Amarilla: “I come from a generation where calling someone a “little Black sh*t” was common.



Watch out for Paraguayans. We put Dinho behind bars for corruption.



Don't underestimate me, I can file charges against you.”



She’s disgusting, bro. ? pic.twitter.com/yAw55G0hSP — 10 (@Kylian) July 7, 2026

Origen del conflicto

El conflicto estalló después del partido de octavos de final, cuando Amarilla reaccionó en redes sociales llamando a Mbappé “soberbio, nuevo rico, prepotente y feo”, además de lanzar expresiones sobre su origen que fueron señaladas como racistas.

Por su parte, el jugador respondió calificándola de “mujer despreciable e indigna de su cargo”. La senadora intentó justificar parte de sus dichos, afirmando que algunas personas “con ascendencia africana salen llorando cuando se les dice africanos”.

También recurrió a argumentos sobre ius sanguinis para cuestionar la identidad del delantero: “El documento puede decir lo que quiera, pero si tengo un hijo en Japón, mi hijo es paraguayo”.

En una carta abierta dirigida a Mbappé, Amarilla le pidió que, “si sabe leer”, revise su mensaje y le ofrezca disculpas. “No voy a tolerar tu violencia. Vos no me conocés y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable”, escribió.



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