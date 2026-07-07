Bélgica se burla de Donald Trump tras eliminar a EE.UU. del Mundial 2026

Bélgica no solo eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026, sino que también aprovechó la victoria para burlarse de Donald Trump con una celebración que está dando que hablar.

Tras el gol decisivo, el cuarto, el de Lukaku, los jugadores corrieron hacia el córner y comenzaron a imitar el baile que el presidente estadounidense suele hacer cuando suena Y.M.C.A., moviendo los brazos y el cuerpo con el mismo gesto que Trump repite en sus mítines.

La escena fue interpretada como una respuesta directa a la polémica por el indulto de la FIFA a la tarjeta roja de Folarin Balogun, el delantero cuya expulsión quedó sin efecto después de que Trump presumiera de haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para “revisar” el asunto.

La burla no terminó en el césped. En el vestuario, los jugadores belgas volvieron a poner Y.M.C.A. a todo volumen y repitieron el baile entre risas, grabando la escena para sus redes internas.

?? En el gol de Lukaku los futbolistas de Bélgica festejaron haciendo el baile que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/AeVj4B0QwS — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 7, 2026

El ‘troleo’ no terminó ahí. La Federación belga también se sumó a la burla. Desde la cuenta oficial de los Belgian Red Devils en X, publicaron un mensaje breve y directo al terminar el partido.

El escrito hace referencia de forma irónica a la polémica de Balogun, Trump e Infantino. “Anula esta”, decía el mensaje junto a una foto de la celebración del cuarto gol.

La molestia de los jugadores de Bélgica fue evidente y así la dio a conocer el portero Thibaut Courtois en zona mixta al asegurar que Senegal “es mejor equipo que Estados Unidos” y que el trato recibido confirma una subestimación en plena competencia.

“En los últimos días, nos han faltado al respeto aquí en Estados Unidos. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy demostramos que somos un buen equipo. Jugamos un gran partido”, dijo en zona mixta.

Posteriormente, el arquero estrella del Real Madrid habló sobre la polémica anulación de la tarjeta roja a Balogun por parte de la FIFA tras una llamada de Trump a Infantino.

“Leí sobre ello y me hizo gracia. Entiendo que quieran generar expectación en torno a Estados Unidos, pero hoy tenía más confianza en nuestra victoria que contra Senegal, que tiene un equipo mejor que el de Estados Unidos“, aseguró.

Ahora Bélgica se enfrentará a España por los cuartos de final el próximo viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de California. Ambos conjuntos tienen un largo historial de enfrentamientos.

23 partidos, con seis victorias belgas, cinco empates y 12 triunfos para España. La última vez que los Diablos Rojos vencieron a la ‘Furia Roja’ en un Mundial fue en México 1986, cuando avanzaron en una tanda de penaltis.



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