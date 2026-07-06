Kylian Mbappé arremete contra senadora paraguaya: “Mujer despreciable e indigna de su cargo”

El astro francés Kylian Mbappé lanzó una contundente respuesta a través de su cuenta de X dirigida a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, calificándola de “mujer despreciable e indigna de su cargo” tras haber sido blanco de brutales ataques racistas por parte de la legisladora latinoamericana.

El delantero del Real Madrid, visiblemente indignado, no contuvo su postura frente a las publicaciones emitidas por la política paraguaya en los días posteriores al choque de cuartos de final entre ambas naciones.

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, sentenció el atacante.

En su pronunciamiento emitido durante la tarde del lunes, el máximo artillero del combinado galo en este certamen lamentó que la actitud de la funcionaria opaque la histórica participación de la selección albirroja, que cayó con honor 0-1 ante Francia el pasado sábado. Mbappé cerró su mensaje de manera tajante, asegurando que no se quedará de brazos cruzados ante las agresiones: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Los denigrantes insultos de la senadora

La fuerte reacción del capitán francés responde a una seguidilla de publicaciones sumamente hostiles y de corte discriminatorio vertidas por la senadora Amarilla tras la eliminación de Paraguay. En sus mensajes en la red social X, la política llegó a tildar al futbolista de “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

Lejos de detenerse en el plano deportivo, donde afirmó que Mbappé estuvo “muerto de miedo todo el partido”, Amarilla escaló las ofensas a niveles personales, catalogándolo de “bruto” que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

Sigue leyendo:

·Mundial 2026: Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire dicen presente en la eliminación de Brasil

·Liam Gallagher reacciona al triunfo de Inglaterra ante México en la Copa del Mundo

·México lo entregó todo pero se despidió del Mundial 2026 con un dramático 3-2 ante Inglaterra