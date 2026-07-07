Courtois explota contra EE.UU.: “Nos faltaron el respeto; Senegal es mejor que ellos”

Tras el escándalo de Balogun, Trump e Infantino, Bélgica goleó y humilló a Estados Unidos y Thibaut Courtois encendió la polémica. Después de 1-4 en el Lumen Field, apuntó directamente contra la selección de Estados Unidos, a la que acusó de faltarle el respeto.

El portero belga aseguró que Senegal “es mejor equipo que ellos” y que el trato recibido confirma, según él, una subestimación en plena competencia.

“En los últimos días, nos han faltado al respeto aquí en Estados Unidos. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy demostramos que somos un buen equipo. Jugamos un gran partido”, dijo en zona mixta.

Posteriormente, el arquero estrella del Real Madrid habló sobre la polémica anulación de la tarjeta roja a Balogun por parte de la FIFA tras una llamada de Trump a Infantino.

“Leí sobre ello y me hizo gracia. Entiendo que quieran generar expectación en torno a Estados Unidos, pero hoy tenía más confianza en nuestra victoria que contra Senegal, que tiene un equipo mejor que el de Estados Unidos“, aseguró.

??¡RESPONDIERON EN LA CANCHA!



Thibaut Courtois fue contundente: "Muchos pensaban que Estados Unidos nos iba a ganar". ??



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Courtois explicó lo que muchos no entendieron el pasado lunes: el despertar de Bélgica después de una muy floja imagen durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final.

“En un Mundial, es difícil comparar partidos. Tuvimos dificultades contra Egipto e Irán, pero son encuentros diferentes. Queríamos acorralar a Estados Unidos desde el principio e intentamos crear ocasiones”, declaró.

“Entonces empezaron a dudar de sí mismos. Quizás la derrota por 2-5 contra nosotros en el partido amistoso les estaba afectando”, añadió.

Estados Unidos quedó fuera del Mundial tras caer 1-4 ante Bélgica en Seattle, con doblete de Charles De Ketelaere, goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, y el descuento de Malik Tillman. La derrota dejó a la Copa del Mundo sin ninguna de las tres selecciones anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, Bélgica está entre las mejores ocho selecciones del planeta y se verá las caras en los cuartos de final ante España. El duelo será este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de California.



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