Ante el Departamento del Interior controversia por construcción de estacionamiento multipisos en playa de San Juan, Puerto Rico

NUEVA YORK – El llamado para detener la construcción de un estacionamiento multipisos por la playa de El Escambrón en San Juan, Puerto Rico, llegó hasta el Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI) a través de una carta que envió la legisladora municipal del Partido Popular Democrático (PPD), Ingrid Colberg Rodríguez.

Colberg Rodríguez, quien es la portavoz de esa colectividad en la Legislatura Municipal de San Juan, indicó, mediante un comunicado esta semana, que la misiva fue referida al secretario de la agencia, Doug Burgum.

En el texto, se solicita que el gobierno federal detenga el plan del alcalde Miguel Romero para conceder, por hasta 90 años, derechos sobre parte de la zona para el desarrollo de la estructura.

Los opositores a la propuesta alegan que esa zona costera en la capital de la isla está protegida por la Ley del Fondo de Conservación de Tierras y Aguas (Land and Water Conservation Fund Act / LWCF). La Sección 6(f)(3) del estatuto, según citan, impone limitaciones sobre propiedades recreativas que hayan recibido asistencia bajo el programa.

El fin de la ley de 1964 es proteger áreas naturales, recursos de agua y el patrimonio cultural para la recreación de las personas. A través de la misma, se financia la adquisición de terrenos públicos y se otorga subvenciones de contrapartida a estados y gobiernos locales para construir y mantener instalaciones recreativas al aire libre.

Desde su creación en 1965, el Programa de Asistencia Estatal y Local del LWCF que maneja el DOI ha financiado más de 46,000 proyectos en estados y territorios.

En el parte de prensa, la legisladora denunció que el Municipio supuestamente no ha provisto “información básica” sobre el alcance del proyecto.

“Con relación a este caso, desde el 26 de junio de 2026 solicitamos la información básica, que ha sido negada: los mapas, la delimitación exacta del área afectada, los términos económicos, los documentos contractuales, el análisis legal, la justificación del proyecto y cualquier comunicación con agencias federales. Esa información no ha sido entregada al momento. No se puede pretender aprobar una entrega de propiedad pública por hasta 90 años sin documentos, sin subasta y sin saber si se están violando restricciones federales”, cuestionó Colberg Rodríguez.

“El patrón de evasiones y medias verdades sobre este proyecto es preocupante. El alcalde describe esto como un arrendamiento, pero realmente es una entrega de la propiedad por 90 años. Han ocultado la información detallada sobre el proyecto. Una vista pública sin documentos para salir del paso no es lo que los sanjuaneros exigimos”, argumentó la abogada.

La líder del PPD añadió que la ordenanza fue descartada de la agenda de la pasada sesión legislativa que finalizó el 30 de junio.

“Ahora estamos pidiendo acción federal para que se preserve el carácter público, recreativo y protegido de este espacio. El mensaje es claro: El Escambrón se defiende en San Juan y también se defenderá en Washington”, puntualizó.

Para evaluar la propuesta que consta en la Ordenanza Núm.55, se realizará la vista pública el próximo 29 de julio, a las 9:30 a.m., en la Legislatura Municipal

Las personas interesadas en expresar su sentir, pueden enviar una ponencia por escrito al correo electrónico mesantiago@sanjuan.pr.

Colberg señaló que, previo al encuentro, las autoridades municipales deben entregar todos los documentos relacionados con el proyecto, incluyendo la propuesta de lo que se pretende construir, los términos completos y la evidencia de cumplimiento.

El Diario contactó a personal de prensa del Municipio de San Juan para obtener una reacción a la controversia.

En declaraciones escritas, indicaron que, durante la vista, se atenderán las preguntas e inquietudes de la legisladora, así como cualquier otro planteamiento que surja durante el proceso.

La Administración municipal, sin embargo, afirmó que la iniciativa no contempla construir un estacionamiento sobre áreas recreativas o áreas verdes.

“Es importante aclarar que hemos explicado en distintos foros que la iniciativa no contempla construir un estacionamiento sobre áreas recreativas o áreas verdes del parque, sino ampliar el estacionamiento actual, que lleva más de 50 años operando en ese lugar, mediante una estructura en la misma huella donde hoy se encuentra el estacionamiento ubicado”, expusieron.

Aseguraron que han manejado el proyecto con “total transparencia”.

“Respetamos el derecho de cualquier persona a presentar los planteamientos que entienda pertinentes ante las agencias correspondientes. De nuestra parte, continuaremos atendiendo este proyecto con absoluta transparencia y brindando toda la información necesaria sobre la propuesta”, añadieron.

Según el Municipio, con la iniciativa buscan mejorar el acceso y el estacionamiento para la zona del Viejo San Juan, que es una de las más concurridas por locales y turistas en la capital.

“La necesidad de mejorar el acceso y atender la disponibilidad de estacionamiento para el Viejo San Juan es un reto histórico que ha sido reconocido a través de distintas administraciones y que hoy el Municipio está atendiendo como parte de una visión integral para fortalecer el Parque Luis Muñoz Rivera, el Estadio Sixto Escobar y toda la entrada al Viejo San Juan”, mencionaron.

“Nuestro compromiso seguirá siendo escuchar, informar y actuar con responsabilidad en beneficio de todos los ciudadanos”, concluyeron.

A nivel más comunitario, la oposición al proyecto la ha encabezado la organización Escambrón Unido, quienes en una conferencia de prensa denunciaron un presunto interés de Romero y su equipo de aprobar la construcción de manera acelerada.

Para los activistas, el desarrollo agravaría el problema de tráfico en la zona, además de atentar contra recursos naturales.

“Es inaceptable que se esté proponiendo transferir el control y disfrute del Parque del Escambrón a una compañía privada por 90 años para construir un estacionamiento con capacidad de 950 estacionamientos sin celebrar vistas públicas y en un proceso ‘fast track’, ignorando el reclamo e interés de la ciudadanía a favor del parque”, declaró Gradissa Fernández, portavoz del grupo, el 29 de junio.

En otra conferencia el 1 de julio, Romero indicó que fue él quien pidió el retiro de la ordenanza de la sesión para que se realizara la vista pública.