Condenan a cárcel a dos hombres en Puerto Rico por asesinar a dos mujeres transgénero tras encuentro sexual

SAN JUAN – Dos hombres fueron condenados a 35 y 25 años de cárcel por asesinar en abril de 2020 a dos mujeres transgénero en Humacao, en el este de Puerto Rico, según informó este martes la Fiscalía Federal.

El juez federal Pedro A. Delgado Hernández sentenció a Sean Díaz De León y Juan Carlos Pagán Bonilla, quienes fueron arrestados el 4 de mayo de 2020 y se declararon culpables en octubre y diciembre de 2025, respectivamente.

Díaz De León fue condenado a 35 años de prisión y cinco años de libertad supervisada por portar y usar un arma de fuego durante un delito violento que resultó en el asesinato de L.P.S. y S.A.V.R., dos mujeres transgénero.

El 4 de diciembre de 2025, Díaz De León se declaró culpable de disparar y matar a ambas víctimas y deshacerse de sus cuerpos junto con el coacusado Pagán Bonilla, quien fue sentenciado a 25 años de prisión y cinco años de libertad condicional.

La investigación reveló que, el 21 de abril de 2020, los dos condenados acordaron reunirse en una cita doble con las mujeres en la residencia de L.P.S., donde socializaron, fumaron marihuana y conversaron brevemente.

En un momento dado, Díaz De León y L.P.S. se trasladaron a otra habitación y mantuvieron relaciones sexuales. Posteriormente, la mujer le confesó que era transgénero, lo que enfureció al hombre.

Después, Díaz De León le dijo a Pagán Bonilla que S.A.V.R. también era transgénero y que quería matar a ambas mujeres porque sentía que les habían engañado para tener relaciones sexuales sin decirles que eran transgénero.

Las víctimas intentaron calmarlos pero Díaz De León acabó con sus vidas a tiros. Para ocultar sus crímenes, llenaron el vehículo con basura para hacerlo más inflamable y le prendieron fuego debajo de un puente en Humacao.

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