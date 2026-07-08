¿Cuánto gana un franquiciatario de McDonald’s? Esto puede ganar y lo que debe pagar a la empresa

Poseer un restaurante McDonald’s no necesariamente es un gran negocio. Si bien, una vez operando, puede generar entre $150,000 y $300,000 dólares al año en ganancias netas, primero necesitas hacer una inversión importante, a la que solo algunas personas tienen acceso: una inversión total de hasta $2.5 millones, además de exigir que el inversionista aporte al menos $500,000 en efectivo propio, sin recurrir a préstamos para aportar esa parte del capital.

Además, una vez que el restaurante comienza a operar, el franquiciatario debe pagar regalías (5% para contratos nuevos), publicidad (4%) y renta a la corporación (entre 11 y 15% promedio), costos que reducen considerablemente el margen de ganancia. Por ello, aunque las ventas pueden ser millonarias, la utilidad final suele representar apenas entre 10% y 15% de los ingresos del negocio.

¿Cuánto vende realmente un McDonald’s en Estados Unidos?

Según el Documento de Divulgación de Franquicia (FDD) 2025 de McDonald’s, el volumen promedio de ventas anuales de los restaurantes franquiciados en Estados Unidos llegó a $3,966,000 dólares en 2024.

El 78% de los aproximadamente 12,023 restaurantes franquiciados en el país superaron los $3 millones en ventas ese año, y la mitad tuvo ingresos por encima de $3,838,000 dólares. Por sí sola, se trata de una cifra impresionante.

Sin embargo, cuando las ventas se convierten en ganancias, la diferencia es considerablemente menor.

Lo que realmente queda en el bolsillo del dueño

El FDD 2025 de McDonald’s presenta un estado financiero pro forma basado en 11,332 restaurantes franquiciados independientes. Para un restaurante con ventas anuales de $3,000,000 dólares, el resultado es el siguiente:

Costo de productos: $850,000 (28.3%)

$850,000 (28.3%) Gastos operativos (nómina, seguros, servicios, publicidad): $1,415,000 (47.2%)

(nómina, seguros, servicios, publicidad): $1,415,000 (47.2%) Ingreso operativo antes de renta y regalías: $734,000 (24.5%)

Y aquí viene el golpe: ese ingreso operativo de $734,000 no incluye la renta que McDonald’s cobra al franquiciatario por el local, porque la corporación es dueña de la mayoría de los inmuebles, ni las regalías sobre ventas ni los impuestos.

Después de esos descuentos, el ingreso neto real para el propietario de un solo restaurante oscila entre $150,000 y $300,000 dólares anuales, según datos de FranchiseEmpire y confirmados por múltiples análisis de la industria.

En términos simples: si un restaurante vende $3.8 millones al año, es probable que menos del 6% de ese dinero llegue al bolsillo del dueño.

La trampa del efectivo: lo que McDonald’s exige antes de abrir

Para convertirse en franquiciatario, McDonald’s exige condiciones financieras estrictas que excluyen a la mayoría de los candidatos desde el inicio, para garantizar que tienen solvencia suficiente:

Inversión total estimada: entre $1,471,000 y $2,728,000 según el FDD 2025

entre según el FDD 2025 Capital líquido mínimo requerido: $500,000 en efectivo o activos disponibles

en efectivo o activos disponibles Enganche para restaurante nuevo: 40% del costo total sin financiamiento externo

sin financiamiento externo Cuota inicial de franquicia: $45,000 dólares

dólares Capacitación obligatoria: entre 12 y 18 meses, incluyendo “Hamburger University”

Para una familia hispana de ingresos medios, reunir $500,000 en efectivo puede requerir varias décadas de ahorro.

¿Qué está haciendo McDonald’s para permitir que minorías accedan a franquicias?

En julio de 2023, McDonald’s Corporation anunció una inversión de $250 millones de dólares en un plan de cinco años para diversificar su base de franquiciatarios y atraer a más propietarios de comunidades subrepresentadas, incluida la comunidad hispana.

La empresa se comprometió a reducir los requisitos de capital inicial para nuevos candidatos calificados y a flexibilizar las condiciones de financiamiento tradicional, que históricamente han sido una barrera que deja fuera a la mayoría de los aspirantes.

“Esta inversión refleja nuestro compromiso con la diversidad”, sostuvo la corporación al presentar el plan, aunque no reveló metas numéricas específicas por comunidad.

Para los hispanos interesados, este programa representa una oportunidad para invertir, con requisitos más accesibles, aunque sigue siendo una inversión de alto riesgo que exige planificación financiera rigurosa.

¿Por qué muchos dueños operan varios restaurantes?

Un solo McDonald’s produce entre $150,000 y $300,000 al año de ganancia neta. Es un salario de seis cifras, pero no justifica por sí solo una inversión de hasta $2.5 millones si se compara con otras alternativas de inversión.

La clave está en la escala. Los franquiciarios más exitosos del sistema operan múltiples locales simultáneamente, multiplicando el ingreso sin aumentar proporcionalmente los costos administrativos. Algunos propietarios en ciudades como Los Ángeles o Nueva York administran entre tres y diez restaurantes.

Ahí está la clave: el modelo real de generación de riqueza en el sistema de McDonald’s no está en el local individual, sino en la red.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ganancias de un franquiciatario de McDonald’s

¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de McDonald’s en Estados Unidos en 2026?

La inversión total oscila entre $1,471,000 y $2,728,000 dólares, dependiendo de si el local es nuevo o existente, su tamaño y ubicación. Además de una inversión mínima de $500,000 de efectivo propio.

¿Cuánto gana al año el dueño de un McDonald’s?

El ingreso neto promedio por restaurante está entre $150,000 y $300,000 dólares anuales, aunque los propietarios que operan múltiples locales pueden ganar significativamente más.

¿Qué porcentaje de las ventas se lleva McDonald’s?

La corporación cobra una regalía de 4–5% sobre ventas brutas, más una cuota de publicidad de 4%, y una renta mensual por el local que en promedio representa el 10.7% adicional de las ventas.

¿Existe algún programa para hispanos que quieran abrir una franquicia McDonald’s?

En 2023, McDonald’s anunció una inversión de $250 millones para facilitar el acceso de franquiciatarios de comunidades diversas, reduciendo requisitos de capital para candidatos calificados.

¿Cuánto tiempo tarda el proceso para convertirse en franquiciario?

El proceso incluye 12 a 18 meses de capacitación obligatoria antes de aprobar la apertura de un restaurante. Es uno de los procesos más largos del sector.

¿Cuáles son las ventas promedio de un McDonald’s en EE.UU.?

En 2024, el volumen promedio de ventas de un restaurante McDonald’s franquiciado fue de $3,966,000 dólares, con una mediana de $3,797,000.

Conclusión

Franquiciar un McDonald’s es un negocio real, rentable y comprobado, pero el operador no es el que se lleva la mayor parte. Un franquiciatario que invierte $2.5 millones para generar ventas de casi $4 millones, retiene apenas $150,000 a $300,000. Estos márgenes serían inaceptables en otras industrias.

Con las presiones económicas actuales, inflación, alza de salarios mínimos en varios estados y competencia creciente en comida rápida, los próximos dos años serán la prueba real de si poseer una franquicia de los Arcos Dorados sigue siendo tan rentable como parece.

Sigue leyendo:

– Así logró Cracker Barrel recuperarse de la crisis, mientras otras cadenas de restaurantes quebraban

– Solo 4 de cada 10 estadounidenses creen que McDonald’s sigue siendo barato, y la cadena ya reaccionó

– El legendario Egg McMuffin cumple 55 años y McDonald’s lo festeja con una oferta de $1