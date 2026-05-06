Subway se desploma y cierra más de 700 restaurantes en EE.UU. tras 10 años consecutivos de caída

Durante años, era prácticamente imposible recorrer una ciudad en Estados Unidos sin encontrar una sucursal de Subway en alguna esquina. Hoy, esa imagen enfrenta una realidad opuesta. La cadena de sándwiches más grande del país continúa reduciendo su presencia a un ritmo acelerado. La cadena ha cerrado miles de restaurantes en la última década y enfrenta cambios en los hábitos de consumo, competencia feroz y presión sobre sus franquiciados.

Documentos oficiales revelaron que Subway cerró otros 729 locales en 2025, en un proceso de 10 años consecutivos de retroceso en Estados Unidos, pasando de 27,100 restaurantes en 2015 a 18,773 operando al 30 de abril de 2026. Esta caída impacta directamente a empleados, operadores y comunidades donde la marca era una de las opciones de comida rápida más accesibles.

Diez años borrando lo que tardó décadas en construir

Subway no está atravesando una mala racha. Está viviendo una transformación estructural que ya le costó el 31% de su red en menos de diez años.

Desde 2016, la cadena ha cerrado 8,345 restaurantes solo en EE.UU., un número equivalente a la totalidad de los locales de Taco Bell en el país.

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El ritmo se ha acelerado: 631 cierres en 2024, 729 en 2025. No es una señal de estabilización. Cada cierre representa la pérdida de entre 5 y 10 puestos de trabajo.

Por qué los franquiciados no pueden aguantar más

Esta contracción se debe a que el modelo de negocio que funcionó por décadas ya no cierra números. Los costos operativos, el incremento de salarios mínimos y la caída del tráfico peatonal han reducido drásticamente los márgenes de los operadores independientes, muchos de ellos inmigrantes hispanos.

Una franquicia de Subway en Montebello, California (CGA Corporation) se declaró en quiebra en junio de 2025 bajo el Capítulo 11, con activos de entre $50,000 y $100,000 dólares y pasivos de hasta medio millón. No es un caso aislado, es ejemplo representativo de lo que viven actualmente muchos franquiciados.

“En EE.UU., Subway está enfocado en garantizar que los restaurantes estén en las ubicaciones correctas con la infraestructura, visibilidad y operaciones que preparan a los franquiciados para el éxito a largo plazo”, indicó un portavoz de la empresa al medio especializado QSR Magazine en mayo de 2026.

Lo que la compañía llama “estrategia” es un problema de costo para los franquiciados

Subway describe los cierres como parte de un proceso de ‘rightsizing’ (reducir la red al tamaño óptimo) pero los franquiciados cuentan otra historia.

Según el análisis de Franchise Inspectors publicado en julio de 2025, las cifras netas reportadas por la empresa subestiman el número real de locales que cierran, ya que no separan las aperturas de los cierres brutos.

“La empresa está abriendo nuevos restaurantes, así como reubicando o cerrando ubicaciones según sea necesario, para garantizar una experiencia de cliente consistente y de alta calidad”, afirmó Subway en un comunicado.

No solo Subway retrocede: pierde terreno frente a sus rivales

Pero además, el espacio territorial que pierde Subway con cada cierre permite que sus principales rivales sigan avanzando. El contraste con McDonald’s es revelador: cuenta con más de 44,000 locales a nivel mundial y continúa expandiéndose en mercados clave.

En el segmento de consumidores hispanos, Subway también compite contra: Wendy’s, que planea cerrar entre 298 y 358 locales en la primera mitad de 2026, y Jack in the Box, que estima entre 50 y 100 cierres adicionales para junio. Es decir, salvo McDonald’s, el sector completo está en contracción.

Subway, sin embargo, tiene una ventaja global sobre sus rivales: cuenta con más de 1,000 nuevos locales abiertos internacionalmente en 2025 y acuerdos firmados para operar otras 12,000 unidades adicionales fuera de EE.UU.

La paradoja Subway: se mantiene como la cadena número uno

Pese a estas condiciones, la cadena se encuentra en una paradoja: por un lado, cierra 729 locales en un año, pero se mantiene como la cadena de comida rápida más grande de Estados Unidos. A pesar de una década consecutiva de declive doméstico, la empresa conserva 18,773 restaurantes en EE.UU., más que Starbucks, McDonald’s y que cualquier otra cadena en el país. Su ventaja en número de locales es tan amplia que puede seguir cerrando cientos de unidades al año sin perder el liderazgo.

Pero además, sigue su expansión estratégica: En 2025, Subway abrió más de 1,000 nuevos restaurantes fuera del país. A nivel de marca, el mercado internacional le da el oxígeno que el mercado doméstico ya no garantiza.

Esto significa que la empresa no está en quiebra ni en retirada global. Está apostando por un modelo más selectivo en EE.UU. mientras escala en mercados emergentes. El problema es que esa apuesta la pagan los franquiciados, no los ejecutivos.

Qué pueden hacer los trabajadores y franquiciados afectados

Si trabajas en un Subway o eres franquiciado, estos son los pasos más relevantes para enfrentar un posible cierre:

Trabajadores: Tienes derecho a recibir un aviso previo de cierre bajo la Ley WARN federal si el local emplea a más de 100 personas. Pueden contactar al Departamento de Trabajo de su estado.

Tienes derecho a recibir un aviso previo de cierre bajo la Ley WARN federal si el local emplea a más de 100 personas. Pueden contactar al Departamento de Trabajo de su estado. Franquiciados en dificultades: Consulta con un abogado especializado en quiebras del Subcapítulo V (Capítulo 11), diseñado para pequeños negocios, antes de cesar operaciones.

Consulta con un abogado especializado en quiebras del Subcapítulo V (Capítulo 11), diseñado para pequeños negocios, antes de cesar operaciones. Consumidores: Puedes verificar si tu local más cercano sigue abierto en subway.com o en la aplicación oficial.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cierre de sucursales de Subway

¿Cuántos Subway quedan en Estados Unidos en 2026?

Al cierre de 2025, Subway operaba 18,773 locales en EE.UU. En su punto máximo, en 2015, llegó a tener 27,100 locales.

¿Por qué Subway está cerrando tantos restaurantes?

La empresa defiende una estrategia de ‘rightsizing’ para concentrarse en locales rentables. Analistas señalan que la saturación del mercado, la caída del tráfico y el aumento de costos operativos son las causas estructurales.

¿Subway sigue siendo la cadena más grande de EE.UU.?

Sí. A pesar de los cierres, Subway mantiene el primer lugar por número de locales en EE.UU., por encima de Starbucks y McDonald’s. Su red global supera los 37,000 restaurantes.

¿Cuándo terminarán los cierres de Subway?

La empresa proyecta 100 nuevas aperturas en 2026, pero también anticipa que los cierres continuarán por centenas. La tendencia no parece revertirse en el corto plazo.

¿Afectan estos cierres a los trabajadores hispanos?

Sí. Subway es una de las cadenas con mayor presencia en comunidades hispanas de EE.UU., y sus franquicias son operadas con frecuencia por propietarios inmigrantes. Cada local cerrado elimina entre 5 y 10 empleos.

Conclusión

El declive de Subway en EE.UU. no solo ejemplifica a una marca que pierde cuota de mercado: es una señal de las presiones que enfrentan miles de pequeños operadores, muchos de ellos hispanos, con costos de operación crecientes y ventas que ya no son suficientes.

Si la proyección de cierres se cumple en 2026, la cadena podría perder de 500 a 800 locales adicionales, confirmando una caída que se extiende a más de una década de crecimiento. Para quienes dependen de esos empleos, la pregunta es cuándo los alcanzará esta situación.

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