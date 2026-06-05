Solo 4 de cada 10 estadounidenses creen que McDonald’s sigue siendo barato, y la cadena ya reaccionó

McDonald’s construyó durante décadas su éxito sobre una promesa sencilla: comida rápida y accesible para millones de familias. Pero esa percepción se ha deteriorado. Hoy, solo 4 de cada 10 estadounidenses consideran que la cadena ofrece una buena relación precio-calidad, frente al 55% que pensaba así en 2020, según datos citados por la propia empresa.

Ante el descontento de los consumidores y la caída de visitas entre los hogares de menores ingresos, McDonald’s ha puesto en marcha una nueva estrategia de promociones y menús económicos para intentar recuperar la imagen de marca asequible que la llevó a convertirse en el gigante mundial de la comida rápida.

Hoy, un combo Big Mac en McDonald’s puede costar entre $9 y $10 dólares en muchos mercados urbanos de Estados Unidos, casi el doble de lo que valía hace una década. Para las familias hispanas de ingresos bajos y medios, lo que antes era una salida accesible, hoy es una decisión que requiere un cálculo previo.

De icono accesible a restaurante que hay que pensarlo dos veces

Durante décadas, McDonald’s fue sinónimo de comida rápida y económica para las familias trabajadoras. Esa imagen empezó a agrietarse cuando los precios del menú subieron un promedio del 100% en diez años, según datos de la firma FinanceBuzz citados en junio de 2024.

La empresa reconoció la situación, pero con matices. En 2024, Kempczinski afirmó que “El precio promedio de una Big Mac en EE.UU. fue de $4.39 en 2019; hoy es $5.29″. El CEO sostuvo que el incremento real es del 21%, no del 100% que circulaba en redes sociales.

Los números varían según la región y el local. Pero el comensal lo siente diferente.

Los clientes con ingresos familiares menores a $45,000 anuales han reducido sus visitas a la cadena en cifras de “casi dos dígitos”, de acuerdo con el director ejecutivo de la empresa, Chris Kempczinski, en noviembre de 2025. Aunque ese espacio lo están ocupando clientes de ingresos más altos.

La respuesta de McDonald’s: más automatización, más sabor, menos precio visible

Sin embargo, la cadena está intentando mantener a su base de clientes. Este lunes 1 de junio de 2026, McDonald’s presentó en Las Vegas su nueva estrategia global llamada ‘McDonald’s>NEXT’, cimentada en cuatro ejes: nuevos diseños de restaurantes, mejor sabor en sus productos, innovación centrada en el cliente y mejora del servicio.

Jill McDonald, ejecutiva de McDonald’s a cargo de la experiencia en restaurantes, señaló que la estrategia busca hacer los locales “más fáciles de operar y más agradables de visitar”.

En términos prácticos, la cadena está optando por la automatización para bajar costos operativos, pero no necesariamente planea bajar precios de lista en el corto plazo. Para el consumidor, eso podría significar más quioscos de autoservicio, menos personal y tiempos de espera más cortos, pero nada más.

El menú de $5: la respuesta que llegó tarde para muchos

Ante la caída en ventas de 2025, cuando las ventas comparables en EE.UU. bajaron 3.6% en el primer trimestre, McDonald’s relanzó sus ‘Extra Value Meals’ en septiembre de ese año. El combo de $5 incluye un McDouble o McChicken, papas pequeñas, cuatro piezas de nuggets y una bebida pequeña.

La oferta se extendió y sigue vigente este verano. Sin embargo, en varias zonas del país el McDouble ya cuesta $6 dentro del mismo paquete, y los precios varían según el estado y la plataforma de entrega, donde pueden ser aún más altos.

En el primer trimestre de 2026, McDonald’s reportó un crecimiento global de ventas comparables del 3.8%, impulsado en parte por estas promociones. Pero las visitas de clientes con ingresos bajos siguen cayendo, y el alza en el costo de vida añade presión adicional a ese segmento.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la estrategia de McDonald’s para atraer clientes

¿Por qué McDonald’s ya no se percibe como barato?

Los precios de su menú subieron un promedio del 100% en diez años, según FinanceBuzz. Solo el 40% de los clientes considera que la cadena ofrece buen valor, frente al 55% en 2020.

¿Cuánto cuesta una Big Mac con combo en EE.UU. en 2026?

El precio promedio de un combo Big Mac es de $9.29 dólares, aunque varía por región. En 2019, el mismo combo costaba alrededor de $7.89.

¿Qué es el menú McValue y cómo puedo aprovechar los descuentos?

El menú McValue incluye el combo de $5 (McDouble o McChicken, papas, nuggets y bebida), opciones de “compra uno y agrega otro por $1” y ofertas exclusivas en la aplicación.

¿Qué es la estrategia McDonald’s>NEXT?

Es el nuevo plan global de la empresa presentado el 1 de junio de 2026 en Las Vegas. Se enfoca en automatización, mejor sabor, innovación con los clientes y mejora del servicio.

¿Quiénes son los más afectados por el alza de precios en McDonald’s?

Los clientes con ingresos familiares menores a $45,000 anuales han reducido sus visitas de forma significativa. La industria de la comida rápida registró una caída de “casi dos dígitos” en este segmento.

Conclusión

McDonald’s enfrenta una paradoja que no se resuelve con un combo de $5: años de aumentos de precios cambiaron la percepción de una marca que construyó su reputación sobre la accesibilidad. La estrategia “McDonald’s>NEXT” apunta a recuperar ese terreno, pero sus resultados financieros plenos no se conocerán hasta septiembre. Mientras tanto, con la gasolina por encima de $4 y la inflación en 3.8%, las familias hispanas de ingresos bajos y medios tienen cada vez más razones para pensarlo dos veces antes de entrar.

Si la cadena no logra reconquistar ese segmento con precios reales, no solo con promociones temporales, el siguiente informe de ventas podría contar una historia distinta a la del trimestre pasado.

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