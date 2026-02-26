El legendario Egg McMuffin cumple 55 años y McDonald’s lo festeja con una oferta de $1

El 2 de marzo se celebra el Día Nacional del Egg McMuffin, y McDonald’s está lanzando una de las ofertas favoritas de los fans para conmemorar esta fecha tan especial en el calendario culinario.

El origen del Egg McMuffin se remonta a 1971, cuando revolucionó por primera vez el desayuno para llevar. Fue inventado por un franquiciado de California y, desde entonces, cambió la forma en que el mundo consume la primera comida del día.

Más de 50 años después, este clásico del menú de desayuno de los Arcos Dorados sigue siendo un icono de la cultura popular y, para esta celebración, estará disponible por solo $1 exclusivamente a través de su aplicación oficial.

Calidad y nutrición: ¿Qué contiene este icono?

¿Sabías que el huevo real es una fuente excelente de colina? McDonald’s celebra el Día Nacional del Egg McMuffin resaltando la frescura de sus ingredientes. Crédito: McDonald’s | Cortesía

La oferta es sumamente atractiva, no solo por su precio, sino por su perfil nutricional. El sándwich destaca por ofrecer hasta 20 gramos de proteína y está elaborado con ingredientes seleccionados:

Huevos recién cascados : 100% de origen estadounidense y provenientes de gallinas libres de jaula .

: 100% de origen estadounidense y provenientes de . Muffin inglés tostado .

. Tocineta canadiense .

. Queso americano y mantequilla.

¿Es el Egg McMuffin una opción saludable y viable?

La gigante de las hamburguesas ofrece proteína de alta calidad en un plato que aporta una carga de entre 17 y 20 gramos de proteína. Esto convierte al sándwich en una opción que cumple con el requerimiento mínimo recomendado por nutricionistas para el desayuno, ideal para promover la saciedad y mantener la masa muscular durante la mañana.

Otro valor fundamental de la propuesta de McDonald’s es que utiliza huevo real. Este es un elemento diferenciador clave frente a otras cadenas que utilizan mezclas de huevo líquido procesado. El Egg McMuffin destaca por su huevo cocinado al momento en un molde circular, siendo una fuente excelente de colina y vitaminas del complejo B, nutrientes esenciales para la salud cerebral y el metabolismo energético.

