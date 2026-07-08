Juez ordena que se libere el pago de $5 millones de dólares a E. Jean Carroll tras fracaso de la apelación de Trump

El juez federal Lewis Kaplan, ordenó la entrega inmediata de más de $5.8 millones de dólares a la excolumnista de revistas E. Jean Carroll, para descartar así el recuerso legal presentado por Donald Trump.

La defensa del mandatario pretendía esperar que la Corte Suprema evaluara una petición de reconsideración sobre el veredicto por abuso sexual y difamación para buscar congelar los fondos que le asignó un jurado civil tras ser declarado culpable. Sin embargo, se procedió con la liberación del depósito acumulado en el proceso legal.

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