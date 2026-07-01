Abogados de E. Jean Carroll presionan para que Trump pague los $5 millones de dólares tras decisión de la Corte Suprema

Los abogados de la escritora E. Jean Carroll solicitaron formalmente este martes a un juez federal la liberación de la indemnización de $5 millones de dólares.

La pertición ocurre un día después de que la Corte Suprema rechazara de forma unánime admitir a trámite el recurso de apelación presentado por el mandatario estadounidense para revertir la condena por abuso sexual y difamación dictada por un jurado de Manhattan en 2023.

La abogada Roberta Kaplan introdujo un nuevo escrito judicial tras conocer que el equipo del ejecutivo pretende introducir un recurso de reconsideración ante la máxima instancia judicial estadounidense. Según el documento, los defensores del mandatario consultaron previamente si existiría conformidad para prolongar la retención de los activos financieros, informó ABC News.

“El abogado de la demandada se puso en contacto con el abogado de Carroll, que suscribe el presente documento, para preguntarle si Carroll consentiría en una suspensión adicional de la ejecución de la sentencia en este caso, de modo que la demandada pueda pedirle a la Corte Suprema que reconsidere su denegación de la solicitud de revisión en su caso”, escribió la abogada de Carroll, Roberta Kaplan.

Estatus de los fondos depositados y oposición legal

Los recursos económicos correspondientes a la compensación civil permanecen resguardados bajo custodia del tribunal en una cuenta de depósito en garantía, condición establecida para frenar provisionalmente la ejecución del cobro durante el proceso de apelaciones. Kaplan enfatizó que las condiciones legales para desembolsar el capital se cumplieron de manera definitiva con la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“Tras cuatro años de litigio en todos los niveles del sistema judicial federal, es hora de que este caso llegue a su fin”, escribió Kaplan. “Y, de conformidad con el acuerdo y la orden del tribunal, Carroll tiene ahora derecho a recibir el pago del dinero adeudado según la sentencia”.

La litigante argumentó que la contraparte aceptó de manera explícita los términos de entrega de los fondos al tramitar la suspensión inicial. En el escrito técnico concluyó de forma directa respecto a la situación del mandatario: “Es hora de que le pague a Carroll”.

¿Qué dijo Trump ante el dictamen judicial?

Por su parte, el dignatario estadounidense manifestó su total rechazo a la determinación del sistema de justicia y ratificó mediante sus canales oficiales en plataformas digitales que mantendrá las acciones legales correspondientes. El origen del dictamen civil se remonta al juicio donde se determinó la agresión ocurrida en la década de 1990 y las declaraciones despectivas de 2022.

“Continuaré la lucha contra este caso de instrumentalización de la justicia y guerra jurídica en mi contra, incluyendo la ridícula acusación de difamación, con todo mi poder y fuerza”, dijo Trump en la publicación.

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