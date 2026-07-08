Mundial 2026: Valentina Ferrer se “enoja” con J Balvin porque no quiere ir a los cuartos tras la eliminación de Colombia

Este Mundial 2026 está dando mucho contenido y el de diversión no puede faltar. En esta ocasión, fue Valentina Ferrer la que compartió un video reclamando que su esposo J Balvin no la quiere llevar al juego de cuartos de final de Argentina porque Colombia quedó eliminada.

Cabe mencionar que la modelo es argentina y el cantante es “Cafetero“. Por ende, aparentemente tenían todo listo debido a que se esperaba que el duelo de cuartos de final fuera entre Argentina y Colombia, pero el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo perdió en octavos ante Suiza en la tanda de penales, para quedar así eliminados del torneo.

Valentina Ferrer quiere ir a ver los cuartos

Lo primero que hizo Valentina, cuando empezó a expresarse, fue afirmar que su “corazón estaba dividido” y apoyó mucho a Colombia, a pesar de no ser este su país natal. “Viví este Mundial como con una doble vida. Era colombiana y argentina“, resaltó Ferrer.

“Mi sponsor para ir a ver los cuartos de final es colombiano. Me acaba de cancelar. Gloria, el sponsor J Balvin no me va a llevar a ver los cuartos porque es colombiano“, dijo la esposa del reguetonero con una expresión de angustia (todo compartido como una especie de broma solamente).

El choque de cuartos que se esperaba que fuera entre Argentina y Colombia y ahora de los “Albicelestes” ante Suiza, se llevará este sábado.

Aparentemente, otro que se encontraba con el corazón dividido en apoyo para Argentina y para Colombia es el pequeño Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, quien tiene camisas de ambas selecciones.

Argentina es la única selección de Conmebol que queda con vida

Solamente hay ocho selecciones que quedan con vida en este evento internacional y la única que queda en representación de la Conmebol es justamente la aún vigente campeona, Argentina.

El resto de las oncenas que se mantienen luchando por llegar a la gran final se dividen en: seis selecciones europeas y una africana.