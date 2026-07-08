Mundial 2026: Justin Bieber se suma al histórico show de medio tiempo para la final

La FIFA sigue trayendo sorpresas en medio del Mundial 2026, con la misión de convertirlo en el mejor de la historia y este miércoles, hicieron oficial la inclusión de Justin Bieber en el show de medio tiempo preparado para la gran final, que ya contaba con grandes estrellas a la cabeza como Shakira, Madonna y la banda BTS.

Estos cuatro serán los líderes del inédito espectáculo que tendrá lugar en el New Jersey Stadium, el próximo domingo, 19 de julio.

Justin Bieber se une a la noble causa en ayuda a la Global Citizen Foundation

Este evento va más allá del fútbol y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que también se hará para ayudar a la Global Citizen Education Fund, encargada de la educación de millones de niños a nivel mundial.

“Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Nos enorgullece contar con Justin Bieber, quien se unirá a Madonna, Shakira y BTS para coprotagonizar el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en apoyo al Fondo de Educación FIFA-Global Citizen y a nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo”, declaró Infantino.

De acuerdo a la información oficial, se destinarán 100 millones de dólares de lo recaudado en el show de medio tiempo de la final para esta fundación de la FIFA para garantizar la calidad educativa y la inclusión al fútbol de muchos niños alrededor del mundo que no pueden hacerlo por sus propios medios. Infantino informó que $1 será donado por cada ticket para el juego decisivo del máximo evento de selecciones.

Gustavo Dudamel y su orquesta sinfónica también dirán presente en la final

Además de la estrella del pop Justin Bieber, fueron anunciados otros artistas que completarán el lineup en ese espectáculo.

La lista la completan el nigeriano Burna Boy, el coro PS 22 en colaboración con Coldplay y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quienes también serán parte del show histórico que será transmitido durante 11 minutos.

“Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro PS 22 (con la participación de Coldplay) también se sumarán y desempeñarán un papel fundamental a la hora de transmitir un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas en todo el mundo mientras el planeta estará unido en el partido de fútbol más importante de la historia”, complementó el presidente de la FIFA.

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