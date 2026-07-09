Cifra de muertos tras terremotos en Venezuela sobrepasa los 3,800, según gobierno interino

Venezuela suma hasta este miércoles 3,811 muertes por los devastadores terremotos de hace dos semanas, y empezó a impulsar un plan de vivienda para las más de 17,900 personas que perdieron sus casas.

Según el balance oficial, la cifra de heridos se mantuvo en 16,740 y la de rescatados sigue, desde el pasado jueves, en 6,462.

El plan del gobierno, apoyado por Organización de las Naciones Unidas (ONU), es llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional, dijo en una entrevista con EFE el subsecretario general de la organización para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien aseguró que la organización multilateral ya está “recaudando dinero” para su puesta en marcha.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos, los espacios donde tienen previsto construir “ciudades antisísmicas” y convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción “agresiva y rápida” de viviendas.

Piden flexibilizar sanciones

Fletcher también dijo a EFE que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten a la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras el doble terremoto que, consideró, va a provocar una “situación económica muy difícil” que restará “varios puntos al PIB” nacional.

Por su parte, la mandataria exigió nuevamente el cese de las sanciones, dijo que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro “retenido” en el Banco de Inglaterra e informó de una llamada el martes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para la liberación de “recursos bloqueados”.

Reunión con autoridades estadounidenses

Rodríguez recibió al subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Luke Lindberg, con el fin de “coordinar esfuerzos para la atención” de los afectados y revisar “los avances en la gestión de asistencia humanitaria”, según Caracas.

El Departamento de Estado informó este miércoles que su país ha destinado hasta la fecha más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender a los afectados, lo que incluye atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico para los damnificados.

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