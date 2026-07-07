EE.UU. evita aclarar si mantiene recompensa por Diosdado Cabello tras polémica foto

El gobierno de Estados Unidos no confirmó ni negó si continúa vigente la recompensa de $25 millones de dólares ofrecida por información que permita la captura del dirigente chavista Diosdado Cabello, luego de la difusión de una fotografía en la que aparece junto a funcionarios estadounidenses durante un encuentro en Venezuela.

La interrogante la planteó el periodista Roberto Macedonio, corresponsal de NTN24, quien preguntó al Departamento de Estado si existía algún cambio en la situación judicial de Cabello, tomando en cuenta que el dirigente sigue siendo requerido por las autoridades estadounidenses y que recientemente representantes de Washington sostuvieron conversaciones con él en territorio venezolano.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, evitó referirse directamente al caso y centró su respuesta en la atención de la emergencia provocada por los recientes terremotos en Venezuela, así como en la estrategia del gobierno de Donald Trump para el país.

“El Departamento de Estado está 100% enfocado en esta respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela y en llevar adelante el plan de tres fases del Gobierno de los Estados Unidos para Venezuela: estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática”, afirmó Barrett.

El diplomático señaló que la administración estadounidense continuará trabajando bajo el liderazgo del presidente Trump para apoyar al pueblo venezolano, pero no ofreció detalles sobre la situación legal de Cabello ni confirmó si la recompensa anunciada por Washington permanece activa.

La falta de una respuesta concreta ocurre después de que imágenes de un encuentro entre funcionarios estadounidenses y el dirigente chavista generaran cuestionamientos, debido a que Cabello permanece señalado por Estados Unidos en investigaciones relacionadas con narcotráfico y otros delitos.

EE.UU. destaca operación de ayuda tras los terremotos

Durante la conferencia virtual, Barrett dedicó la mayor parte de su intervención a resaltar la operación humanitaria desplegada por Washington tras los terremotos que golpearon Venezuela.

El funcionario aseguró que la respuesta estadounidense ha sido “confiable y rápida” y la calificó como una de las mayores operaciones de asistencia realizadas en la historia reciente del país. Explicó que Estados Unidos ha destinado más de $310 millones de dólares para la atención de la emergencia.

La ayuda incluye el envío de aproximadamente 680 toneladas de asistencia, transportadas en 37 vuelos, de los cuales 28 fueron realizados por el Departamento de Defensa estadounidense y nueve correspondieron a aliados humanitarios.

Barrett indicó además que se han distribuido más de 60,000 paquetes de ayuda y afirmó que las autoridades venezolanas han facilitado el movimiento de los recursos enviados por Washington, pese a denuncias de organizaciones civiles y ciudadanos que han señalado dificultades en la distribución de la asistencia.

Washington avanza hacia la recuperación

Tras dos semanas de las labores iniciales de rescate, Estados Unidos informó que sus esfuerzos entran en una nueva etapa enfocada en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Barrett explicó que personal estadounidense participó en operaciones de emergencia, incluyendo acciones que permitieron salvar vidas y apoyar en el manejo y traslado de víctimas. También señaló que se utilizaron equipos especializados para la conservación e identificación de cuerpos.

El representante estadounidense reiteró que el plan de Washington para Venezuela permanece vigente y contempla fases de estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática.

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