EE.UU. confirma que Starlink ha repartido más de 1,600 kits de conectividad en Venezuela tras terremotos

La compañía tecnológica Starlink ha repartido más de 1.600 kits de conectividad en Venezuela para apoyar a los equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias en las zonas más afectadas tras los terremotos del pasado 24 de junio, informó este jueves la Embajada Estados Unidos en Caracas.

“En colaboración con operadores venezolanos, Starlink también está ayudando a restablecer comunicaciones de emergencia y a mantener conectadas a cientos de miles de personas”, indicó la legación diplomática en su cuenta de X.

En La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, la señal de Internet es deficiente e incluso hay zonas que están incomunicadas, aunque las autoridades han manifestado que trabajan en el restablecimiento de la conectividad.

Cuando las redes fallan, mantenerse conectado ayuda a coordinar rescates, atención médica y asistencia humanitaria.



Tras los devastadores terremotos en Venezuela, @Starlink ha desplegado más de 1.600 kits de conectividad que apoyan a equipos de rescate, personal médico y? pic.twitter.com/gtEq5HuRG6 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 9, 2026

El pasado sábado, las empresas de telefonía Digitel y Movistar Venezuela trabajaban para recuperar la conectividad en La Guaira con la ayuda del servicio satelital de Starlink, así como habilitando puntos de conexión wifi gratuito en refugios de la región costera.

En una nota de prensa, Digitel informó entonces que en colaboración con la empresa aeroespacial estadounidense SpaceX incorporó conectividad mediante satélites de órbita baja de Starlink para fortalecer la respuesta de su red móvil en La Guaira.

Los kits de Starlink, prosiguió, proporcionan conectividad de transporte en las estaciones base de telefonía móvil, acelerando el restablecimiento de las comunicaciones en puntos específicos de la red cuando una emergencia afecta los medios tradicionales de transmisión, como la fibra óptica o los enlaces de microondas.

Balance actual de fallecidos

Como consecuencia de los terremotos al menos 3,811 personas han fallecido y 16,740 resultaron heridas, según el balance oficial entregado este miércoles.

Asimismo, 17,907 se encuentran sin vivienda mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6,462.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

En julio de 1967 se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron cuantiosos.

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