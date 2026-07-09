El Bronx celebra la fotografía latinoamericana

Del 9 al 26 de julio, el Bronx Documentary Center (BDC) presentará la novena edición del Latin American Foto Festival (LAFF), un encuentro gratuito que convierte al sur de El Bronx en una gran galería al aire libre dedicada a la fotografía documental de América Latina y el Caribe.

Las exposiciones podrán visitarse tanto en el BDC como en distintos espacios del vecindario de Melrose, donde el público descubrirá el trabajo de fotógrafos emergentes y reconocidos internacionalmente. A través de imágenes de gran formato, el festival invita a reflexionar sobre algunas de las realidades sociales, políticas y ambientales más urgentes del continente, al tiempo que pone en valor la resiliencia, la memoria colectiva y la fuerza de las comunidades.

Las hermanas Puma, del grupo de artesanas Pumaqwasin, llevan chales tradicionales de Chinchero mientras conversan en Chinchero, Cusco, Perú. 2022./Foto: Alejandra Orosco

La muestra reúne proyectos de Perú, Chile, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Argentina. Entre los temas que abordan destacan la devastación ambiental provocada por las industrias extractivas, la defensa de los territorios indígenas, las migraciones que atraviesan el continente americano, los desplazamientos forzados y las distintas formas de organización comunitaria para enfrentar las crisis.

Uno de los homenajes más especiales de esta edición está dedicado al fallecido fotógrafo puertorriqueño Ed Alvarez, cuya obra, realizada entre Puerto Rico y El Bronx, dejó una profunda huella en la cultura visual caribeña y de la diáspora latina.

Entre las exposiciones sobresale “Archivo de la Memoria Trans”, un proyecto argentino que preserva más de 15.000 fotografías y documentos sobre la historia de la comunidad trans. También destaca “Venezuela in Flux”, de Matías Delacroix, que documenta casi una década de transformaciones políticas, sociales y migratorias en Venezuela, así como “Cerros de Pasco”, del peruano Marco Garro, una conmovedora mirada al impacto ambiental y humano de la minería en una de las regiones más afectadas del país.

El festival también incluye proyectos sobre la contaminación del lago Atitlán en Guatemala, la crisis de salud mental en comunidades indígenas de Colombia, la violencia en Michoacán, México, la desaparición del índigo en Perú como consecuencia del cambio climático y la universalidad del fútbol como lenguaje común en distintas culturas.

Curado por Michael Kamber y Alexa Pacheco, el Latin American Foto Festival reafirma el compromiso del Bronx Documentary Center con la fotografía documental como herramienta para generar diálogo, pensamiento crítico y transformación social.

Muestra de un escena en Colombia. Cortesía © Karla Gachet

Las exposiciones estarán abiertas al público desde hoy al 26 de julio con entrada gratuita en El Bronx Documentary Center Annex (364 East 151st Street) y en el espacio ubicado en 614 Courtlandt Avenue. Los horarios de visita son jueves y viernes de 3:00 pm a 7:00 pm, y sábados y domingos de 1:00 pm a 7:00 pm.

Más información: https://www.bronxdoc.org/bronx-documentary-center/exhibits/current-exhibits/9th-laff/