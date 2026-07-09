Dos periodistas interrumpen rueda de prensa de Brahim y Marruecos con acalorada discusión

Un episodio surrealista fue lo que se vivió el pasado miércoles en la rueda de prensa previa al Marruecos vs. Francia de este jueves. La conferencia tuvo un momento de caos cuando dos periodistas se enfrascaron en una discusión que obligó a detener la intervención de Brahim Díaz.

El jugador del Real Madrid respondía con normalidad a una pregunta previa al Francia-Marruecos cuando un periodista levantó la mano para pedir turno.

Ese gesto desató la molestia de otro reportero, quien aseguró que el brazo le bloqueaba el encuadre mientras fotografiaba a Brahim Díaz. Le exigió bajarlo, pero el compañero se negó.

El cruce verbal escaló de inmediato. Los dos periodistas comenzaron a gritarse mientras el personal de seguridad intentaba separarlos. En medio del tumulto se escucharon reproches en francés: “¿Por qué me pegas? ¡No me pegues!”.

Uno acusaba haber recibido un golpe; el otro se justificaba alegando que el brazo levantado interfería con sus cámaras. Una organizadora, vestida de amarillo, terminó ordenándoles abandonar la sala.

Mientras tanto, Brahim observaba todo con los ojos muy abiertos, sin intervenir, con cara de sorprendido mientras el resto de los presentes pedía calma para retomar la conferencia.

Cuando el ambiente volvió a la normalidad, el internacional marroquí soltó una frase que desató risas y alivió la tensión. “Ya se me ha olvidado la pregunta”.

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough en una reedición de la semifinal del Mundial de Qatar 2022, con un billete para las semifinales de esta Copa del Mundo en juego.



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