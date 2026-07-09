Murió a los 89 años Phil Regan, entrenador de New York Mets y leyenda de la MLB

El exentrenador de New York Mets y leyenda de la MLB, Phil Regan, murió el pasado miércoles a los 89 años por causas naturales. Así lo confirmó su abogado Matthew Blit a la agencia de noticias ‘The Associated Press’.

The Hall of Fame remembers Phil Regan, who passed away Wednesday at the age of 89.



A 1966 All-Star, Regan pitched 13 seasons for the Tigers, Dodgers, Cubs and White Sox before working as a coach, scout, minor league instructor and manager. pic.twitter.com/mh1MOMN4Nh — National Baseball Hall of Fame and Museum ? (@baseballhall) July 9, 2026

Regan nació el 6 de abril de 1937 en Otsego, Michigan, y desde joven se destacó como un atleta en varias disciplinas en Wayland High School y pasó brevemente por Western Michigan University antes de firmar con los Detroit Tigers en 1956.

Debutó en Grandes Ligas el 19 de julio de 1960 con los Tigers, donde alternó entre abridor y relevista durante seis temporadas. Sus números fueron irregulares, pero su talento para diferentes roles según la exigencia del juego le ayudó a mantenerse.

En 1966 fue cambiado a Los Angeles Dodgers y su carrera dio un vuelco de 180 grados. Ese año firmó una campaña histórica con marca de 14-1, efectividad de 1.62 y 21 salvados, suficiente para ser All-Star y para ganarse el apodo de “The Vulture”, cortesía de Sandy Koufax, por su habilidad para entrar tarde en los juegos y “robar” victorias.

En 1968 pasó a los Chicago Cubs, donde se consolidó como uno de los relevistas más usados y confiables de la liga. Ese mismo año registró 10-5, 2.20 ERA y 25 salvados.

En 1969, 12–6 y 17 salvados. Cerró su carrera como jugador en 1972 con los Chicago White Sox, disputando su último juego el 15 de julio de ese año. En total dejó un balance de 96-81, 3.84 ERA, 551 juegos, 105 aperturas, 92 salvados y 743 ponches.

Tras colgar el uniforme, Regan no se alejó del diamante. Se convirtió en coach, manager, scout y formador. Dirigió a los Baltimore Orioles en 1995, temporada en la que terminó con récord de 71-73.

También fue coach de pitcheo en varias organizaciones como Seattle Mariners (1984-1986), Cleveland Indians (1994 y 1999), Chicago Cubs (1997-1998) y New York Mets (2019).

Su regreso a MLB con los Mets fue llamativo, ya que asumió como coach interino a los 82 años.

En 2023 demandó a los Mets por discriminación por edad, alegando que la organización no le renovó por considerarlo “demasiado viejo”. El caso seguía activo al momento de su muerte.

También tuvo un paso por Venezuela, donde es querido y recordado como uno de los managers de la historia del país. Dirigió 18 temporadas en la LVBP, un récord que comparte con José Antonio Casanova.

Su etapa más emblemática fue con los Leones del Caracas, donde estuvo siete campañas entre 1989 y 1998 y ganó el campeonato 1989-1990. También llevó al Magallanes, el acérrimo rival al título en 2001-2002, y tuvo ciclos de reconstrucción con Cardenales de Lara, Pastora de los Llanos y Bravos de Margarita.

Su vínculo con el país fue tan fuerte que allí conoció a su esposa, Lisette. En República Dominicana, su impacto fue igual de grande. Con los Leones del Escogido dirigió entre 1987 y 1989, ganó dos campeonatos consecutivos y conquistó la Serie del Caribe 1988.

La prensa dominicana lo describía como un “coach de acero”: disciplinado, exigente y capaz de transformar un equipo en plena crisis. En la temporada 1987-88 tomó al Escogido a mitad de camino, remontó una final que perdían 3-1 y terminó levantando el trofeo en siete juegos.



Sigue leyendo:

· Justin Verlander anunció que se retirará del béisbol profesional

· Mets despiden al venezolano Carlos Mendoza como manager

· Confirmaron muerte de esposa e hija de ex MLB venezolano Eliezer Alfonzo