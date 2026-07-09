Griezmann se estrena con gol y asistencia en Orlando City

El debut de Antoine Griezmann con el Orlando City fue lo que se esperaba. En apenas sus primeros minutos de pretemporada con la camiseta violeta, “El Principito” demostró su jerarquía mundial al registrar un gol y una asistencia en la contundente goleada por 6-0 ante Tampa Bay Rowdies, disputada en el Inter&Co Stadium.

Griezmann abrió el marcador para encaminar la victoria. Poco después, forzó un error defensivo del arquero rival para servirle en bandeja de plata la asistencia al colombiano Iván Angulo, quien firmó el 3-0 parcial. Los demás goles de la exhibición ofensiva corrieron por cuenta de Cruz (en propia puerta), Harvey Sarajian, Zakaria Taifi y el joven talento venezolano Gustavo Caraballo.

Tras cerrar su ciclo con el Atlético de Madrid y unirse formalmente a los entrenamientos en Florida la semana pasada, el atacante francés ya calienta motores para lo que será una temporada histórica en el balompié norteamericano.

El camino oficial del campeón del mundo en Estados Unidos ya tiene fechas clave marcadas en el calendario:

Debut Oficial en la MLS: Miércoles, 22 de julio de 2026, cuando Orlando City visite a San José Earthquakes en el PayPal Park de California.

cuando Orlando City visite a San José Earthquakes en el PayPal Park de California. Estreno en la Leagues Cup: Lunes, 5 de agosto de 2026, en un esperado choque internacional frente a los Rayados de Monterrey de la Liga MX.

Con esta incorporación, Griezmann se establece de inmediato como uno de los máximos estandartes mediáticos y deportivos de la liga, sumándose al ecosistema de estrellas que lideran figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Heung-min Son y Thomas Müller.

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