Partido entre México e Inglaterra entre los más visto en la historia de EE.UU

El duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se convirtió en el partido de la Copa del Mundo más visto en inglés en territorio estadounidense que no involucró a la selección de Estados Unidos, según cifras reveladas por la cadena Fox.

La espectacular respuesta del público confirma el creciente interés que genera el Mundial 2026, especialmente con la celebración del torneo en Norteamérica.

Fox informó que el compromiso disputado el pasado domingo en el Estadio Azteca fue seguido por más de 21.7 millones de espectadores en promedio en su transmisión en inglés.

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Mexico vs. England delivered a Sunday night soccer spectacular on FOX – roaring into the record books as the NEW most-watched non-USMNT FIFA Men’s World Cup telecast in English-language U.S. history with 21,742,000 viewers. ???? pic.twitter.com/UKQUrmyuEa — FOX Sports PR (@FOXSportsPR) July 8, 2026

La cifra supera ampliamente el anterior récord, que pertenecía a la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, la cual registró 16.7 millones de televidentes.

Además, el partido alcanzó un pico superior a 25.7 millones de espectadores entre las 10:15 y las 10:30 de la noche (hora del Este).

Aunque el enfrentamiento entre México e Inglaterra estableció un nuevo récord para partidos sin la participación del combinado estadounidense, el choque de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, disputado un día después, logró una audiencia todavía mayor al alcanzar 30 millones de espectadores.

Ese dato demuestra el impacto que tuvo la actuación del equipo anfitrión durante el torneo y el crecimiento del fútbol como espectáculo televisivo en el mercado estadounidense.

Estados Unidos vs. Bosnia también hizo historia

Antes del récord conseguido por México e Inglaterra, el Mundial ya había dejado otra marca histórica con el partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

Ese encuentro registró 36.2 millones de espectadores entre las transmisiones en inglés y español, convirtiéndose en el partido de fútbol más visto de la historia en Estados Unidos.

La cobertura de Fox reunió un promedio de 26.4 millones de televidentes, mientras que Telemundo, responsable de la transmisión en español, aportó 9.8 millones, evidenciando el enorme alcance del torneo entre las diferentes audiencias del país.

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