Mundial 2026: 5 récords que se implantaron en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 está por empezar la ronda de cuartos de final y, aunque aún falta para la final, la Copa ha dejado varios récords establecidos en el torneo

A continuación una lista de 5 récords que ya se han establecido en la Copa del Mundo

El Mundial con más goles de la historia

La Copa del Mundo 2026 registra 280 goles totales, más que ningún otro Mundial en la historia. Antes de este torneo, el récord era de 172 goles que dejó el Mundial de Qatar 2022.

Cabe destacar que este año se amplió el Mundial a 48 equipos, 16 selecciones más del formato de 32 conjuntos en anteriores ediciones.

Aún con 8 partidos por disputarse, el Mundial 2026 podría convertirse en la primera Copa del Mundo con 300 goles anotados.

Tres goleadores pelean por la bota de oro

Lionel Messi es el líder de la clasificación de artilleros con ocho tantos y se mantiene como el máximo anotador de la historia de los mundiales, con 21 celebraciones, mientras que el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland suman 7 cada uno.

Esta es la primera vez en la historia de los Mundiales que tres jugadores marcan siete o más goles cada uno en una misma edición.

El gol 3,000

Esta edición de 2026 se anotó el gol número 3,000 de los Mundiales, y llegó de la mano de un argentino.

Enzo Fernández fue el autor en la épica remontada 3-2 contra Egipto por los octavos de final que les dio la clasificación a la siguiente fase.

El gol 2.000 había sido anotado veinte años atrás, en Alemania 2006, y a quien le recayó el honor en esa ocasión fue al sueco Marcus Allbäck en un partido por la fase de grupos entre Suecia e Inglaterra que terminó 2-2.

Unai Simón, el portero imbatible

El español Unai Simón completó tras el partido de octavos de final contra Portugal 609 minutos sin encajar un tanto en Mundiales, ampliando así su récord en la historia del torneo. Los 517 minutos del italiano Walter Zenga en Italia’90 están ampliamente sobrepasados.

La racha de Simón podría seguir ante Bélgica en el partido por los cuartos de final.

El gol más rápido

Kylian Mbappé registró el sprint más rápido de la competición, con unos 37.6 kilómetros por hora.

Un verdadero misil estuvo en la pierna del senegalés Pape Gueye, quien marcó hasta ahora el gol más rápido del torneo con un disparo de 131.9 km/h.

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