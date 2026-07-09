Irán afirma que EE.UU. realizó ataque con proyectiles cerca de una central nuclear

Autoridades de Irán reportaron este jueves que una serie de proyectiles procedentes de Estados Unidos impactaron en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, las cuales no provocaron pérdidas humanas ni daños materiales estructurales dentro de las instalaciones energéticas, según señalan medios locales.

Sin embargo, la ofensiva aérea afectó diferentes sectores estratégicos ubicados en el litoral de la provincia, así lo confirmó el gobernador adjunto de Bushehr, Ehsan Jahanian.

“Esta tarde se han producido ataques contra varios lugares de la provincia de Bushehr, entre ellos el perímetro de la central nuclear, la base militar de Choghadak y un puerto pesquero en el sur de la provincia”, declaró Jahanian, quien responsabilizó directamente a EE.UU., y aclaró que, “según los informes iniciales, no han causado víctimas hasta el momento”.

La planta atómica cuenta con la cooperación técnica de la agencia rusa Rosatom, entidad que retiró preventivamente a sus trabajadores en el mes de abril debido a los reiterados bombardeos registrados cerca de la estructura desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, señaló EFE.

Justificación de EE.UU. y recuento de bajas

Por su parte, la Casa Blanca sostuvo que los operativos buscan penalizar a Irán tras acusarlo de romper la tregua mediante agresiones a tres barcos comerciales en el estrecho de Ormuz. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) detalló que durante la última madrugada destruyeron cerca de 90 objetivos estratégicos, incluyendo radares, almacenes de drones y defensas antiaéreas. El saldo humano de las dos jornadas de incursiones asciende a 14 fallecidos y 78 heridos.

La Guardia Revolucionaria de Irán ejecutó contrataques directos hacia las bases norteamericanas de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait, además de las instalaciones de Juffair y Sheikh Isa situadas en Baréin.

La escalada bélica se consolidó el miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cancelara de forma oficial el cese de hostilidades argumentando la necesidad de proteger las rutas petroleras globales. Ante esto, la administración iraní catalogó las operaciones de la potencia norteamericana como una “violación clara” del pacto de alto el fuego que ambas naciones firmaron el pasado 17 de junio.

Sigue leyendo:

– Casa Blanca defiende la llamada de Trump a FIFA: “Logramos lo correcto con Balogun”

– La drástica orden de Trump para frenar de inmediato los negocios y visitas con España

– Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán tras romper la tregua con Teherán