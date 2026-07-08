Casa Blanca defiende la llamada de Trump a FIFA: “Logramos lo correcto con Balogun”

La Casa Blanca redobló su postura este miércoles en medio del gigantesco escándalo geopolítico y deportivo que sacude la Copa del Mundo 2026. Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo del gobierno estadounidense para el Mundial, compareció ante los medios para defender la polémica llamada del presidente Donald Trump al mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, asegurando de forma tajante que la intervención federal “logró lo correcto”.

Durante la rueda de prensa, Giuliani rechazó que la administración considerara las consecuencias diplomáticas de presionar a la FIFA para anular la tarjeta roja que el colegiado brasileño Raphael Claus le mostró a Balogun en el duelo ante Bosnia y Herzegovina.

“Esto no sienta un precedente en cuanto a que EE.UU. examine lo que podría ser una gestión fraudulenta en un terreno de juego. Se han producido situaciones en las que las autoridades norteamericanas han presionado para investigar irregularidades en la MLB o en la NBA”, justificó Giuliani.

Además, vinculó la intervención con la enorme inversión de recursos estatales en el torneo: “Queremos garantizar que los estadounidenses, teniendo en cuenta los fondos federales invertidos y la preparación desde 2018, tengan la seguridad de que la competición se desarrolló de forma justa”.

Giuliani confesó que él mismo, junto al presidente Trump y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, mantuvieron una reunión de emergencia para discutir la jugada. En esa sesión se tomó la determinación unánime de que el mandatario debía llamar directamente a Infantino para exigir la restitución de su máxima figura goleadora.

Para sostener la narrativa de la Casa Blanca, Giuliani arremetió contra el arbitraje, respaldando las críticas previas de Trump sobre el uso de la cámara lenta en el VAR y sembrando dudas sobre la honestidad del principal del encuentro:”Nos pareció muy sospechoso que hubiera un árbitro que había sido investigado anteriormente por amaño de partidos, concretamente por mostrar tarjetas rojas de forma irregular”, disparó el funcionario.

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