Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán tras romper la tregua con Teherán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este miércoles una nueva ofensiva contra Irán, un día después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua entre ambos países y descartara retomar las negociaciones con Teherán.

En un mensaje publicado en la red social X, el CENTCOM afirmó que la operación responde a los recientes ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital”, señaló el comando militar.

Según la información difundida por Estados Unidos, los bombardeos estuvieron dirigidos contra la costa sur iraní y la isla de Jarg, con el objetivo de reducir la capacidad de Teherán para amenazar la navegación en esa ruta marítima estratégica.

De acuerdo con el reporte, al menos ocho militares iraníes y un integrante de la Guardia Revolucionaria murieron durante la operación.

Horas después del ataque, el presidente Trump advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será “mucho peor”.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Fin de la tregua

La ofensiva se produjo después de que Trump anunciara el fin de la tregua entre Washington y Teherán durante una intervención en la cumbre de la OTAN.

“Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, declaró el mandatario estadounidense.

Por su parte, el gobierno iraní denunció que los ataques constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente alcanzado el 17 de junio entre ambos países.

Horas después de los bombardeos, la Guardia Revolucionaria Islámica reivindicó 85 ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en países del Golfo Pérsico.

Según la agencia estatal IRNA, las fuerzas navales y aéreas iraníes emplearon misiles y drones en esas operaciones, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos.

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