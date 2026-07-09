“The Odyssey” de Christopher Nolan enfrenta críticas por filmar en Sáhara Occidental 

El Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) publicó recientemente un comunicado condenando al director Christopher Nolan y pidiendo un boicot global contra su nueva película, “The Odyssey”. El motivo de la protesta son las escenas filmadas en Dajla, una ciudad situada en un territorio disputado y ocupado por Marruecos.

La organización ha descrito a Dajla como la “joya de la corona” del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, un lugar utilizado para grandes eventos como festivales culturales, turismo, deportes y producciones cinematográficas masivas, como la de Nolan, para legitimar su control: “[Es] utilizada por el régimen para promover y normalizar su presencia y explotación a través del turismo, eventos deportivos, cine, festivales culturales y rodajes cinematográficos internacionales como el de The Odyssey de Nolan”.

La directora ejecutiva de FiSahara, María Carrión, planteó lo que está en juego sin rodeos. Al pisar la alfombra roja del estreno, dijo que Nolan también estaría “pisando el derecho internacional”, específicamente “el derecho del pueblo saharaui a su territorio y recursos, que están siendo explotados ilegalmente por Marruecos, y el de los saharauis a hacer sus propias películas ahí sin temor a ser encarcelados”.

Una producción masiva rodeada de polémica

Nolan, conocido por sus grandes éxitos como la trilogía de Batman, “Inception”, “Interstellar” y “Oppenheimer”, ahora se aventura en la mitología griega con esta adaptación de La Odisea de Homero, repleta de estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o y Robert Pattinson, entre otros.

Christopher Nolan estrenará “The Odyssey” el 17 de julio de este año. Crédito: Jordan Strauss | AP

La Odisea, escrita por el antiguo poeta griego Homero, sigue al héroe griego Odiseo -también conocido como Ulises-, rey de Ítaca, en un viaje de diez años de regreso a casa tras las batallas de la Guerra de Troya. Enfrentando monstruos míticos, dioses vengativos y luchas por recuperar su reino, Ulises debe superar estos obstáculos para reunirse con su familia y reclamar su trono.

Filmada por completo en cámara de IMAX —un hito tecnológico para el cine—, “The Odyssey” se rodó en varios países, incluyendo Italia, Islandia, Grecia, Escocia y Marruecos, convirtiéndolos en algunas de las producciones más ambiciosas de la carrera de Nolan. Pero la decisión de filmar escenas en el Sáhara Occidental generó fuertes críticas.

Estas críticas se intensificaron tras las declaraciones del ministro de Cultura de Marruecos, Mehdi Bensaid, quien fue fotografiado junto a Nolan durante el rodaje y más tarde, en una entrevista, dijo que la película sería positiva porque le daría visibilidad a Dajla como locación cinematográfica ante audiencias que no conocen la región.

“Obviamente, este rodaje le dará visibilidad a Dajla como locación de cine y no solo como destino turístico”, apuntó. “Gracias a su distribución mundial, esta película hará que Dajla y Marruecos sean conocidos por gente que no está familiarizada con la región y con nuestro país”, dijo Bensaid.

FiSahara respondió al comentario del ministro Bensaid señalando en su comunicado las injusticias que enfrentan los saharauis de Dajla, incluyendo el encarcelamiento por hablar en contra del gobierno marroquí y sus experiencias bajo la ocupación: “Mientras tanto, los saharauis de Dajla son encarcelados si hablan en contra de la ocupación y del saqueo de su territorio por parte de Marruecos. Quienes intentan hacer sus propias películas sobre la vida bajo la ocupación son amenazados, perseguidos y expulsados del territorio”.

Matt Damon como Ulises y Zendaya como Atenea en la adaptación de “La Odisea” de Nolan. Crédito: Melinda Sue Gordon, Universal Pictures | Cortesía

La situación del Sáhara Occidental

Dajla, una ciudad costera del Sáhara Occidental y hogar de la comunidad saharaui, se encuentra en un territorio que la ONU ha clasificado como “no autónomo” desde 1963, lo que significa que a su población no se le ha permitido ejercer su autodeterminación. Desde 1975, Marruecos controla la mayor parte del Sáhara Occidental, y la región se ha convertido en un enlace estratégico entre Europa y África.

Sus playas y costas la han convertido en un destino turístico cada vez más popular bajo la ocupación marroquí; sin embargo, eso mismo, según muchos críticos, es lo que Marruecos utiliza para normalizar su control sobre el territorio.

Esta no es una controversia nueva. Amnistía Internacional y organizaciones similares han documentado desde hace tiempo la represión que sufren los saharauis bajo la ocupación. Es más, un referéndum respaldado por la ONU sobre la autodeterminación saharaui se ha promovido desde hace mucho tiempo, pero sigue bloqueado por Marruecos y sus aliados, incluido Estados Unidos, que reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio.

La campaña de FiSahara del año pasado contó con el apoyo de diversas figuras del cine y activistas, incluyendo a Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Greta Thunberg, además de cobertura de medios reconocidos como Forbes, The Guardian y Variety, que ya habían cubierto este tema previamente y habían intentado obtener un comentario de Nolan y su productora, Syncopy Inc., quienes no se han pronunciado públicamente ante las críticas.

Muchos incluso han instado a Nolan, a su equipo y a los cineastas en general sobre la importancia de tomarse el tiempo para conocer la historia de un lugar antes de filmar allí.

El actor Javier Bardem, quien dirigió un documental sobre el Sáhara Occidental en 2021, exhortó a Nolan a hacerlo: “Le pediría al señor Nolan que entienda la historia de la represión del régimen marroquí contra el pueblo saharaui y sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra los saharauis”, dijo, calificándolo como “un tema profundamente personal” para él.

Entonces, la pregunta queda para la audiencia. ¿Cuál es la responsabilidad de un cineasta de conocer el lugar donde filma —en este caso, rodar en un territorio disputado y ocupado— en busca de la belleza natural de una locación? ¿Y ustedes, qué piensan, van a ver la película?

“The Odyssey”, de Christopher Nolan, se estrenará en cines a nivel mundial el 17 de julio.

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