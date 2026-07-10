Anthony Hopkins estrenará nuevo álbum tras cerrar trato con Decca Classics

El actor Anthony Hopkins ha firmado un nuevo acuerdo discográfico para publicar un álbum que reúna varias de las composiciones que ha hecho en los últimos años. Este nuevo proyecto del ganador del Oscar incluye la participación del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

El acuerdo lo firmó con Decca Classics, un sello discográfico británico especializado exclusivamente en música clásica y ópera, perteneciente a la matriz Decca Records y operado actualmente por Universal Music Group.

El nuevo álbum tendrá como título “Life Is a Dream” y las composiciones de Hopkins serán interpretadas por la Orquesta Filarmónica y su dirección estará a cargo de Dudamel. El lanzamiento está programado para el 21 de agosto de este año.

Se promete que “Life Is a Dream” reunirá las composiciones hechas por el actor en las últimas seis décadas. Por el momento se ha publicado un primer sencillo, llamado “Bracken Road”, de la obra “1947: Suite para piano solo y orquesta”.

Ese primer adelanto ha sido descrito por el mismo sello discográfico: “Inspirada en los recuerdos de su infancia en Margam, Gales del Sur, es un retrato musical nostálgico de las calles, prados, tierras de cultivo y montañas que rodeaban la casa de su familia en la década de 1940”.

Hay que recordar que actualmente Hopkins tiene 88 años y es popularmente conocido por protagonizar “The Silence of the Lambs” (1991).

En un comunicado difundido por Decca Classics, el actor y compositor declara su amor por la música clásica, y cómo incluso esa pasión llegó a su vida mucho antes que la actuación. “He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas”.

También aprovechó para agradecer a todos los músicos que se han encargado de interpretar sus composiciones, especialmente agradeció al director de orquesta venezolano. “Mi más profundo agradecimiento y respeto al maestro Gustavo Dudamel, cuyo arte es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta, transformó cada nota con un significado profundo e imborrable, creando un paisaje sonoro que invita al oyente a sentir e imaginar algo singularmente personal”.

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