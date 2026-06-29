Jesse Eisenberg explica la razón por la que se negó a regresar a la secuela de “The Social Network”

Hace unas semanas, se estrenó el primer adelanto de “The Social Reckoning”, la secuela de “The Social Network” (2010). Una de las sorpresas que trae esta segunda parte de la historia es que el actor Jesse Eisenberg no aceptó volver a interpretar a Mark Zuckerberg.

En una reciente entrevista publicada por “Variety”, el actor de 42 años explicó cuál es la razón por la que rechazó el personaje, el mismo que lo hizo estar nominado a Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor.

El actor explicó que el cineasta Aaron Sorkin lo llamó para hablarle sobre la secuela, la cual narra la historia de Zuckerberg muchos años después de fundar Facebook. “Hablamos de hacer la película durante varios días. La forma en que Aaron habla, habla tan maravillosamente, y escribe de tal manera que, si no vas a trabajar con él, casi sientes que estás decepcionando a Estados Unidos”, le reveló Eisenberg a la revista.

Pese a la gran admiración que siente por Sorkin, al final no aceptó. “Simplemente le dije que estoy tomando rumbos diferentes en mi vida, y lo que dijo lo resume perfectamente. No quiero que me asocien con ese personaje, pero todas mis razones para no querer hacer la película no tienen nada que ver con lo maravillosa que es, será y estoy seguro de que ya lo es”.

Con la búsqueda de esos nuevos rumbos en su carrera como actor, también está el objetivo de no verse encasillado en un ficticio Mark Zuckerberg.

Tras el rechazo de Eisenberg, la producción eligió a Jeremy Strong para interpretar al CEO de Meta en la nueva película, la cual, como la primera, cuenta con el guion de Sorkin. Otra diferencia en “The Social Reckoning” es que el mismo guionista está al frente de la dirección de la historia, y no lo hará David Fincher.

“The Social Reckoning” se estrenará en octubre de este año en las salas de cine, aunque se espera que su estreno oficial se haga durante el Festival de Cine de Venecia, aunque esta información aún no ha sido confirmada.

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