Dupla creativa de Taylor Swift se está divorciando

A poco tiempo de que cumplan tres años de casados, Margaret Qualley y Jack Antonoff están atravesando una crisis de pareja y algunos medios aseguran que se están separando.

La noticia ha llamado la atención porque se difunde pocos días después de que Taylor Swift, quien es su dupla creativa y amiga, se casara con Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York. Incluso, él asistió sin ella a la boda de su amiga.

El primer medio en compartir información sobre la posible separación fue “People”, quienes pudieron contactar con fuentes cercanas al compositor y productor de 42 años y a la actriz de 31 años. Unas fuentes aseguran que la relación es “inestable” y otra fuente dice que “están intentando resolver las cosas”.

Hay que recordar que Qualley y Antonoff se casaron en agosto del 2023. Su boda se celebró en Long Beach Island, en Nueva Jersey, y tuvieron una lista de 150 invitados, entre los que resaltaban algunas celebridades como Channing Tatum, Zoë Kravitz y Lana Del Rey y, por supuesto, Swift.

La pareja decidió casarse un par de años después de haber comenzado su relación, pues la primera vez que fueron fotografiados juntos fue en el 2021 en Brooklyn y meses después, en ese mismo año, hicieron oficial la relación.

¿Cuándo comenzó la relación entre Jack Antonoff y Taylor Swift?

Aunque Jack Antonoff es un músico conocido en la industria desde hace años, su verdadera popularidad viene de la amistad que tiene con la estrella pop Taylor Swift. Además de ser amigos, también se han convertido en una de las mejores duplas creativas de la industria musical.

Antonoff y Swift se conocieron en el 2012, y según se ha contado, su amistad comenzó al coincidir con su gusto por la banda Yazoo. Tras ese primer encuentro, la primera vez que trabajaron juntos fue en el 2013, año en el que se unieron para coescribir y coproducir “Sweeter Than Fiction” para la banda sonora de la película “One Chance”.

Taylor Swift y Jack Antonoff se conocieron en el 2012, y trabajaron juntos por primera vez en 2013. Crédito: Jordan Strauss | AP

Tras ese primer trabajo, juntos comenzó una historia que los ha llevado a transitar juntos el éxito mundial que ha logrado Swift. Ambos han subido juntos al escenario en varias oportunidades para recibir algunos de los más importantes premios para la música.

Antonoff trabajó como productor en álbumes como “1989” (2014), “Reputation” (2017), “Lover” (2019), “Folklore” (2020), “Midnights” (2022) y “The Tortured Poets Department” (2024).

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