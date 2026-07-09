Justin Baldoni habla públicamente sobre su batalla legal contra Blake Lively

El actor y director de cine Justin Baldoni ha anunciado su regreso a las redes sociales y a la vida pública con un video que publicó en su cuenta de Instagram. En el video está acompañado de su esposa Emily Baldoni, con quien se casó en el 2013.

Ella ha acompañado a Baldoni durante todo el proceso legal que enfrentó contra la actriz Blake Lively tras el estreno de “It Ends with U” (2024). Hace unos meses, ambas partes parecen haber llegado a un acuerdo para cerrar toda la polémica, lo que permite a la familia Baldoni hablar sobre el tema.

La pareja comenzó el video diciendo que han estado en silencio durante casi dos años para no afectar el caso, y apuntaron: “Pero sentíamos que cada vez que intentábamos grabar un video como este, cuando queríamos hablar, algo nos decía que no lo hiciéramos. Simplemente no nos parecía el momento adecuado, y lo estuvimos hablando, meditando y orando al respecto”.

Emily Baldoni aprovechó el momento para decir: “Pero lo que sí es importante es que podemos decir con sinceridad que hoy estamos aquí, sintiendo una inmensa gratitud por tantas cosas y tantas personas”.

Aunque antes de que comenzara oficialmente el juicio en mayo de este año, Lively retiró la demanda y llegó a un acuerdo con Baldoni. Sin embargo, ahora la actriz le exige a Justin Baldoni una indemnización y pago de honorarios legales.

Hay que recordar que en los últimos días Lively también ha sido parte de rumores en los medios de comunicación porque no asistió a la boda de Taylor Swift, quien fue su amiga durante años. Lo que se dice es que la relación entre ambas se rompió justamente por esta batalla legal, pues en algún punto se quiso involucrar a la estrella pop en toda la historia y hacer testigo durante el juicio.

Por otro lado, se podría considerar que el regreso de Baldoni a las redes sociales también sirve como un adelanto de su regreso también a dirigir o actuar en películas, pues desde que comenzó su drama legal no ha participado en ningún otro proyecto.

Sigue leyendo:

• La amistad que se debilitó: Blake Lively, la gran ausente de la boda de Taylor

• Justin Baldoni deberá pagar los honorarios legales de Blake Lively tras su batalla legal

• Blake Lively y Ryan Reynolds tienen deudas por la construcción de su mansión en Nueva York