Declan Rice podría perderse cuartos de final del Mundial 2026 por virus

Declan Rice podría perderse el partido contra Noruega en los cuartos de final debido a un virus estomacal. El mediocampista del Arsenal se ha perdido las últimas sesiones de entrenamientos.

Rice, quien ha sido titular en cuatro de los cinco partidos de Inglaterra, se ha perdido los últimos dos entrenamientos debido a un virus luego del partido contra México en el Estadio Azteca.

El mediocampista ya sufría un problema neurológico que afectaba a los isquiotibiales y la zona lumbar, y la enfermedad lo ha agravado.

De acuerdo a reportes de la BBC, la selección de Inglaterra ha tomado cartas en el asunto para no permitir que el virus sea contagiado a otros integrantes del equipo a un día de medirse contra Noruega.

Declan Rice es uno de los jugadores apercibidos de Inglaterra previo a los cuartos de final. Si recibe una tarjeta amarilla se perdería unas hipotéticas semifinales ante el ganador de la llave entre Argentina y Suiza.

England hit by illness scare: Declan Rice isolated from Three Lions team-mates ahead of World Cup quarter-final against Norway – with opponents battling their own sickness bug https://t.co/X1OI6z8g5h — Daily Mail (@DailyMail) July 10, 2026

Inglaterra con otras bajas para cuartos de final del Mundial 2026

El equipo de Thomas Tuchel posiblemente no pueda contar con el defensor Marc Guehi, quien jugó los 90 minutos ante México.

Guehi tiene una leve lesión en los isquiotibiales y no estuvo en la última sesión de entrenamientos. Aunque no parece grave, Inglaterra no forzaría al central del Manchester City.

John Stones y Dan Burn son las variantes que tiene el combinado inglés para el duelo ante Noruega y la difícil tarea de marcar a Erling Haaland, quien ha marcado 7 goles en la Copa del Mundo.

Aunque no todas son malas noticias para Inglaterra, el equipo recuperó a Reece James, quien había sufrido una lesión muscular tras jugar 90 minutos contra Ghana en el segundo partido de la fase de grupos.

James se espera que sea parte del equipo titular luego de la suspensión de Quansah por dos partidos tras la tarjeta roja contra México.

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