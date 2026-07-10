Didier Deschamps llama a la calma en Francia: “No hay que creerse campeones”

Didier Deschamps, entrenador de la selección de Francia, ha llamado a la calma tras la gran victoria 2-0 ante Marruecos que los llevó a la tercera semifinal consecutiva.

El entrenador francés insistió que aún Les Bleus no han ganado nada y están un paso más cerca del título.

“No hay que creerse campeones antes de tiempo. Queda un paso más. Las semifinales serán un partido difícil porque es una Copa del Mundo. Mañana conoceremos a nuestro rival y lo analizaremos”, dijo el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Le coach a parlé ! ?? pic.twitter.com/RC68Jbao4t — Equipe de France ?? (@equipedefrance) July 10, 2026

Francia accedió a su tercera semifinal mundialista consecutiva tras imponerse a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo, una reedición de la semifinal de Catar 2022 que terminó con idéntico resultado.

“En 2018 nadie nos veía ganando; en 2022, lo normal para el campeón defensor era caer en octavos e irse a casa, y nosotros llegamos a la final. Ahora el contexto es diferente porque todo el mundo nos da como favoritos desde el primer partido”, recordó.

Deschamps elogia a Mbappé y afirma que no es un dictador

El seleccionador francés, Didier Deschamps, salió este jueves en defensa de Kylian Mbappé, destacando que es “un capitán ejemplar” cuya incidencia va más allá de los goles” y negando que sea “un dictador” como muchos lo consideran.

“Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca”, afirmó en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Marruecos por 2 a 0, que selló el pase francés a semifinales del Mundial.

Un gol de Mbappé y otro de Ousmane Dembélé tumbaron la resistencia marroquí en la segunda mitad y enviaron a Francia a semifinales por tercer Mundial consecutivo.

Fue el octavo tanto del delantero del Real Madrid en el Mundial, con lo que alcanzó a Lionel Messi en lo alto de la tabla por la Bota de Oro.

La selección francesa se verá las caras el 14 de julio en Dallas con el vencedor del partido que España y Bélgica juegan este viernes en Los Ángeles.

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