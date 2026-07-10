Heladerías argentinas retiran el chocolate suizo: la insólita cábala que se volvió viral

El Mundial 2026 también se juega en las heladerías argentinas. En la previa del partido entre Argentina y Suiza, algunos comercios decidieron retirar temporalmente el chocolate suizo y reemplazarlo por sabores con nombres vinculados a la Selección.

La cadena Grido anunció que el gusto no estará disponible en sus sucursales hasta después del encuentro. La campaña fue difundida en redes sociales con una consigna que rápidamente se volvió viral: “Mantengamos a los suizos en el freezer”.

“No vendemos chocolate suizo. Acá solo chocolate argentino”, dice otro de los carteles colocados por la empresa. La medida es una acción publicitaria y futbolera, no responde a un problema de abastecimiento ni a la falta de ingredientes.

“Prohibido elegir al rival”

Grido no fue la única que se sumó a la cábala. La heladería Vía Verona, ubicada en la provincia de Santa Fe, colocó una bandera de Suiza junto al sabor y advirtió a sus clientes: “Prohibido elegir al rival”.

En su lugar, el comercio comenzó a promocionar el “Dulce Scalonetta”, un juego de palabras inspirado en el apellido del entrenador argentino Lionel Scaloni. Las fotografías de los carteles comenzaron a circular entre los aficionados en redes sociales.

La iniciativa apareció antes del encuentro que Argentina y Suiza disputarán por los cuartos de final del Mundial. Con humor, las heladerías aprovecharon la expectativa por el partido para convertir uno de sus sabores clásicos en parte de la conversación futbolera.

El chocolate suizo, por ahora, quedó en el banco de suplentes.

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