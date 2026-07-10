Hoy vence el plazo: millones pueden reclamar al IRS devolución de multas del COVID

Este viernes 10 de julio de 2026 vence el plazo para que los contribuyentes en Estados Unidos soliciten al Servicio de Impuestos Internos (IRS) el reembolso de multas e intereses cobrados durante la emergencia nacional por COVID-19.

Según la Defensora Nacional del Contribuyente, todavía hay millones de personas que podrían ser elegibles para recuperar ese dinero, pero si no presentan antes de la medianoche el Formulario 843, perderán definitivamente la oportunidad de reclamarlo y la inmensa mayoría aún no lo sabe: el IRS no enviará cheques de manera automática. No habrá cartas ni notificaciones.

La corte que le quitó la razón al IRS

Esta posibilidad de acceder a un reembolso deriva de una sentencia federal. En noviembre de 2025, el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos resolvió el caso ‘Kwong v. United States’ (179 Fed. Cl. 382), que determinó que la ley, específicamente la Sección 7508A(d) del Código de Rentas Internas, obligaba al IRS a suspender automáticamente todos los plazos fiscales durante la declaración nacional de emergencia por COVID-19.

Ese periodo corre del 20 de enero de 2020 al 10 de julio de 2023: más de tres años en los que los plazos para declarar y pagar impuestos debieron permanecer congelados.

Sin embargo, el IRS aplicó alivios parciales y limitados. Cobró multas por declaración tardía, por pagos atrasados y por subestimación de impuestos, precisamente durante el periodo en que la corte determinó que no debió haber cobrado nada.

¿Quién puede aspirar a un reembolso?

La elegibilidad es amplia. Según el análisis publicado por la firma Wipfli en mayo de 2026, pueden calificar:

Personas físicas que pagaron multas o intereses por declaraciones con fechas de vencimiento entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de julio de 2023

que pagaron multas o intereses por declaraciones con fechas de vencimiento entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de julio de 2023 Pequeños negocios , incluyendo propietarios únicos y corporaciones

, incluyendo propietarios únicos y corporaciones Organizaciones sin fines de lucro penalizadas por presentar formularios informativos tarde

penalizadas por presentar formularios informativos tarde Contribuyentes que pagaron multas por subestimación de impuestos o por impuestos de nómina durante ese período

Este fallo incluye a prácticamente cualquier persona que haya presentado impuestos durante la pandemia y haya recibido una notificación de penalización del IRS.

La Defensora Nacional del Contribuyente, Erin Collins, señaló en su blog oficial del 30 de abril de 2026 que “decenas de millones de contribuyentes podrían ser elegibles para reembolsos significativos”, y advirtió que los beneficios favorecerán a quienes estén bien asesorados sobre quienes simplemente no se enteren que existe esta opción.

El formulario para solicitar el reembolso: Form 843

Para solicitar el reembolso, el contribuyente debe presentar el Formulario 843 (Claim for Refund and Request for Abatement) antes de que termine el día de hoy.

A partir del 1 de julio de 2026, el IRS habilitó por primera vez la opción de presentar este formulario en línea, a través de la cuenta personal en IRS Online Account, que está disponible también para teléfonos móviles. Esta opción solamente aplica para personas físicas. Los negocios y contribuyentes con deudas pendientes deben enviar el formulario en papel.

Pasos concretos para solicitar el reembolso de última hora:

Revisar transcripciones fiscales en IRS.gov para identificar multas o intereses pagados entre enero de 2020 y julio de 2023 Descargar o completar el Formulario 843 en la cuenta IRS Online Account o en IRS.gov/pub/irs-pdf/f843.pdf Escribir en la parte superior del formulario: ‘Protective claim based on mandatory COVID-19 disaster tax relief and/or Kwong v. United States’ Enviarlo hoy electrónicamente o por correo certificado con matasellos del 10 de julio de 2026. La dirección oficial del IRS para este caso específico es:

Internal Revenue Service

1973 N Rulon White Blvd.

Ogden, UT 84201

Se debe presentar un formulario separado por cada año fiscal afectado.

¿Por qué el IRS no envió avisos de este fallo?

El motivo fue que el IRS está apelando el fallo Kwong. Eso significa que, legalmente, no tiene incentivo para informar a los contribuyentes sobre un derecho que todavía disputa en los tribunales.

Sin embargo, la falta de información afecta de manera más sensible a comunidades como la hispana, que históricamente enfrenta barreras de idioma, menor acceso a asesores fiscales y mayor desconfianza hacia las instituciones federales.

La National Taxpayer Union Foundation advirtió el 25 de mayo de 2026 que el proceso es innecesariamente complejo y que el formulario impreso puede tardar semanas en llegar al IRS y meses en procesarse, lo que hace más crítica la nueva opción digital.

Preguntas frecuentes (FAQ): Lo que la comunidad hispana pregunta hoy

¿Si presento el formulario, significa que el IRS me devolverá el dinero de inmediato?

No. Presentar el Formulario 843 hoy preserva tu derecho al reembolso. El IRS procesará las solicitudes conforme avance la apelación del caso Kwong, pero el reembolso podría tomar meses o años.

¿Qué pasa si todavía debo las multas y no las he pagado?

En ese caso se puede solicitar un ‘abatement’ (reducción o cancelación de la deuda). Aunque el plazo crítico es el de hoy para reclamaciones de reembolso, la recomendación es actuar cuanto antes.

¿Necesito un contador o abogado para presentar el formulario?

No es obligatorio, pero sí recomendable si las cantidades son considerables o si hay varios años fiscales involucrados. Para montos modestos, el formulario puede completarse de manera directa, con las instrucciones del IRS.

¿Qué cantidad podría recuperarse?

Depende de cada caso. Las multas por presentación tardía son generalmente del 5% del impuesto no pagado por mes, con un tope del 25%. Las multas por pago tardío son del 0.5% mensual.

¿Este proceso aplica también para negocios familiares o “self-employed”?

Sí. Los trabajadores por cuenta propia y negocios familiares que pagaron multas por impuestos de nómina o impuestos estimados durante el periodo COVID también pueden presentar el formulario, aunque deben hacerlo por separado según el tipo de impuesto.

¿Hay riesgo de que presentar el formulario provoque una auditoría?

No hay evidencia de que la presentación del Formulario 843 en este contexto desencadene una auditoría. Se trata de un mecanismo legal ordinario de reclamación de reembolso.

Conclusión

Si la corte ratifica el fallo en el caso Kwong, el IRS estará obligado a devolver enormes sumas a millones de contribuyentes. Pero para ello es indispensable enviar el formulario el día de hoy.

La comunidad hispana, que trabajó durante la pandemia, que pagó sus impuestos con retraso por las dificultades financieras que imperaron en ese momento, merece estar en esa lista.

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