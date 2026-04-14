Mañana vence el plazo para declarar impuestos y aún puedes enviarlos en menos de 1 hora sin multas del IRS

Este martes 14 de abril estamos en la víspera de la fecha límite para presentar impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) del 15 de abril y todavía existen millones de contribuyentes que aún no han enviado su declaración.

Pese al breve tiempo que queda disponible, existen opciones que te permiten cumplir con tu obligación fiscal, incluso en menos de una hora, que te permiten evitar multas hasta por el 5% mensual del monto adeudado, con un tope máximo del 25%. Estas son las opciones disponibles en este momento.

Opciones rápidas para declarar impuestos antes del plazo

El IRS ofrece a los contribuyentes varias herramientas para presentar impuestos de forma rápida, incluso en el último momento.

Entre las principales alternativas destacan:

IRS Free File , disponible para contribuyentes elegibles

, disponible para contribuyentes elegibles Software de preparación de impuestos en línea

Servicios de presentación electrónica (e-file)

De acuerdo con el IRS, “la forma más rápida y segura de presentar una declaración es electrónicamente”, especialmente cuando el tiempo es limitado.

Esta alternativa te permite enviar la información en minutos y recibir confirmación casi inmediata.

Qué necesitas para enviar tu declaración en menos de una hora

Para quienes aún no han presentado su declaración, el proceso puede ser más ágil de lo que parece si cuentan con la información básica y documentos esenciales:

Formularios W-2 o 1099

Número de Seguro Social o ITIN

Información bancaria para depósito directo

Registros de ingresos adicionales

Tener los documentos listos y revisar la información reduce el riesgo de errores que retrasen tu declaración, según el IRS.

Lee también: Errores de último minuto que pueden hacer que el IRS rechace tu declaración al instante

En términos prácticos, muchos contribuyentes pueden completar el proceso en menos de una hora si su situación fiscal es sencilla, es decir, no tienen ingresos adicionales, han trabajado para un mismo patrón, entre otros factores.

Las multas que puedes evitar si declaras a tiempo

No presentar impuestos antes de la fecha límite puede generar sanciones importantes.

Según el IRS, las principales penalizaciones son:

Multa por no declarar : hasta 5% mensual del impuesto adeudado con un tope máximo del 25%

: hasta del impuesto adeudado con un Multa por no pagar : hasta 0.5% mensual

: hasta Intereses acumulados diarios sobre el saldo pendiente

El organismo advierte que “presentar a tiempo, incluso sin poder pagar, reduce significativamente las penalidades”.

Esto significa que enviar la declaración, aunque no se tenga el dinero completo, es clave para minimizar estas penalizaciones.

Qué hacer si no puedes terminar hoy tu declaración

Para quienes definitivamente no podrán presentar a tiempo, existe una alternativa legal para evitar la multa por no declarar.

Puedes solicitar una extensión del periodo al Internal Revenue Service, lo que amplía el plazo hasta el mes de octubre de 2026 para completar el proceso.

Sin embargo, es importante considerar que:

La extensión no elimina el pago de impuestos

Los intereses y penalidades por pago tardío pueden seguir acumulándose

El IRS advierte que “una extensión para presentar no es una extensión para pagar”, por lo que se recomienda estimar y cubrir lo posible.

Lo que realmente está en juego en estas últimas horas

Más allá del trámite, el cierre de la temporada fiscal tiene implicaciones directas para millones de familias.

Entre los factores clave están:

Evitar multas y recargos

Acceder a reembolsos más rápido

Mantener historial fiscal en regla

Para muchas personas, especialmente en la comunidad hispana, retrasar este proceso puede traducirse en un impacto financiero inmediato.

Hoy, todavía hay margen para actuar.

Cómo confirmar que tu declaración fue enviada correctamente

Una vez enviada la declaración, es importante verificar su estatus.

El IRS recomienda usar herramientas como:

Where’s My Refund

Confirmación de e-file

Según el organismo, las declaraciones electrónicas suelen ser procesadas en menos de 21 días cuando incluyen depósito directo y no contienen errores.

Esto permite dar seguimiento y detectar posibles errores a tiempo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los últimos días para entregar tu declaración de impuestos

¿Hasta cuándo puedo declarar impuestos en 2026?

La fecha límite es el miércoles 15 de abril de 2026. Después de ese día pueden aplicarse multas si no se presenta la declaración.

¿Cuánto tarda en enviar una declaración en línea?

En muchos casos, menos de una hora si se cuenta con todos los documentos necesarios y tu situación fiscal es sencilla.

¿Qué pasa si no puedo pagar mis impuestos?

Aun así, es recomendable declarar a tiempo, ya que reduce las multas y permite establecer opciones de pago.

¿Cuánto cobra el IRS de multa por no declarar?

Hasta un 5% mensual del monto adeudado, según el IRS.

¿Puedo pedir más tiempo para declarar?

Sí, mediante una extensión que otorga plazo hasta octubre, aunque no evita intereses si no se paga.

Conclusión

A un día del cierre fiscal, la diferencia entre declarar o no hacerlo puede representar cientos o incluso miles de dólares en multas evitables.

El proceso, aunque parece complejo, hoy es más accesible que nunca gracias a herramientas digitales del IRS.

Para quienes aún no han enviado su declaración, el margen sigue abierto, pero se está cerrando rápido. Actuar hoy puede marcar una diferencia directa en el bolsillo en los próximos meses.

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