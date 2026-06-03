Tesoro presume $82,000 millones en alivio fiscal, pero miles de familias inmigrantes quedaron excluidas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los recortes fiscales aprobados en 2025 generaron $82,000 millones en alivio tributario para los contribuyentes durante la temporada de impuestos que concluyó el 15 de abril de 2026.

Según anunció la dependencia este lunes 1 de junio, el 97% de las personas que presentaron una declaración recibieron una reducción en su carga fiscal, gracias a la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras (Working Families Tax Cuts), que evitó el vencimiento de los recortes aprobados originalmente en 2017 por $5 billones que habrían afectado a millones de hogares.

Sin embargo, organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que algunos cambios en los requisitos de elegibilidad excluyeron a miles de familias de beneficios que hubieran representado un apoyo económico importante.

Lo que $82,000 millones significan en el bolsillo de los trabajadores

De acuerdo con el Tesoro, el ahorro promedio para quienes aprovecharon al menos una deducción nueva superó los $800. Para los trabajadores con ingresos entre $50,000 y $100,000 anuales, ese promedio fue superior a los $815. El 96% de los beneficiados gana menos de $200,000 al año y casi el 70% gana menos de $100,000.

“Las familias y trabajadores norteamericanos se beneficiaron de manera abrumadora de los Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, recibiendo la mayor parte del histórico alivio fiscal de esta temporada”, sostuvo Scott Bessent, secretario del Tesoro, durante la declaración oficial.

El reembolso promedio esta temporada superó los $3,400, un aumento del 11% respecto al año anterior. Más de 53 millones de declarantes reclamaron al menos una de las nuevas deducciones.

Las deducciones que más beneficiaron a los trabajadores

Sin impuesto sobre propinas : más de 7.5 millones de declarantes; deducción promedio de más de $7,000

: más de de declarantes; deducción promedio de Sin impuesto sobre horas extras : más de 29 millones de trabajadores; deducción promedio de más de $3,100

: más de de trabajadores; deducción promedio de Crédito Tributario por Hijos duplicado a $2,200 : casi 40 millones de familias ; el 65% gana menos de $100,000

: casi ; el 65% gana menos de $100,000 Deducción estándar duplicada: más de 127 millones de declarantes, el 90% del total

“Los Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras están entregando un alivio fiscal histórico para los trabajadores. Los reembolsos han sido históricamente altos y la adopción de las iniciativas clave del presidente superó las expectativas”, afirmó Frank Bisignano, director del IRS.

Lo que la comunidad hispana debe calcular antes de celebrar

Sin embargo, hubo sectores sociales donde estas medidas no generaron un beneficio tangible. La misma ley que generó estos ahorros exige ahora un número de Seguro Social (SSN) válido para reclamar varios de los beneficios más importantes.

Eso deja fuera a inmigrantes indocumentados y familias de estatus migratorio mixto del Crédito Tributario por Hijos, la deducción por propinas, horas extras y créditos educativos. Para un hogar migrante con dos hijos, la pérdida puede superar los $4,400 en beneficios.

Hay otro costo que no aparece en los comunicados del Tesoro: desde enero de 2026, las remesas enviadas en efectivo desde EE.UU. pagan un impuesto del 1%, aplicable a residentes permanentes, titulares de visas y personas sin documentos, no a ciudadanos. Esta medida implica que quien envía $500 mensuales a su familia en México o Centroamérica paga $60 adicionales al año, que impactan directo al bolsillo.

Para quienes solicitaron extensión de plazo, los beneficios siguen disponibles. El Tesoro señaló que el monto total del alivio seguirá creciendo conforme lleguen esas declaraciones tardías.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los recortes de impuestos de la temporada 2026

¿Cuánto ahorró en promedio quien recibió el recorte fiscal?

El Tesoro reportó un ahorro promedio de más de $800 para quienes reclamaron al menos una deducción nueva. Para ingresos entre $50,000 y $100,000, el promedio superó los $815.

¿Puedo reclamar la deducción por propinas u horas extras si soy inmigrante sin documentos?

No. La ley exige un número de Seguro Social válido para fines laborales. Inmigrantes sin estatus legal regular quedan excluidos de estos beneficios.

¿El Crédito Tributario por Hijos cambió para familias inmigrantes?

Sí. Ahora exige el SSN de al menos uno de los padres para reclamar el crédito de hasta $2,200 por hijo. Familias mixtas o sin documentos podrían perder miles de dólares por esta causa.

¿Todavía puedo reclamar los beneficios si pedí extensión de plazo?

Sí. El Tesoro confirmó que los beneficios siguen vigentes y que el total del alivio fiscal continuará aumentando con las declaraciones tardías.

¿El impuesto a las remesas ya está activo?

Sí. Desde enero de 2026, las remesas en efectivo enviadas por residentes no ciudadanos pagan el 1%. La medida no aplica a ciudadanos estadounidenses.

Conclusión

El alivio de $82,000 millones es real y verificable, y para millones de trabajadores hispanos con documentación en regla representa el mayor beneficio fiscal en años. Pero la próxima temporada mostrará el impacto completo de los nuevos requisitos migratorios sobre el Crédito por Hijos y las deducciones laborales.

Para las familias de estatus mixto, el balance final podría ser muy distinto al que prometen los titulares oficiales.

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