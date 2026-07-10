Nueva York propone prohibir las tarifas ocultas y exigirá cancelar suscripciones con un solo clic

La Alcaldía de Nueva York anunció este viernes un paquete de medidas para reforzar la protección de los consumidores, con una propuesta para prohibir las tarifas ocultas en los precios anunciados y una nueva norma que obligará a las empresas a permitir la cancelación de suscripciones con un solo clic.

De acuerdo con la Alcaldía, las iniciativas forman parte de las Órdenes Ejecutivas 9 y 10 del alcalde Zohran Mamdani y buscan facilitar que los consumidores conozcan el costo real de los productos y servicios, además de evitar que continúen pagando por suscripciones que ya no desean.

La propuesta de regulación sobre las denominadas “tarifas basura” obligaría a las empresas a anunciar el precio total de bienes y servicios, incluyendo todos los cargos obligatorios desde el inicio del proceso de compra. Asimismo, prohibiría presentar de forma engañosa el propósito, el monto o la posibilidad de reembolso de cualquier comisión.

Multas desde $525 para infractores

Las empresas que cobren conceptos como “cargo por servicio” o “tarifa de procesamiento” deberán incorporarlos al precio anunciado y justificar qué cubren realmente esos cobros.

La Alcaldía señaló que quienes incumplan la normativa enfrentarán restituciones a los consumidores afectados y multas civiles desde $525 dólares por infracción.

La propuesta fue publicada el 8 de julio y permanecerá en consulta pública antes de una audiencia prevista para el 7 de agosto.

La Alcaldía citó asimismo datos de Consumer Reports, que señalan que las tarifas ocultas representan un costo aproximado de $3,200 dólares al año para una familia promedio de cuatro personas, debido a cobros adicionales frecuentes en sectores como hoteles, plataformas de venta de entradas y aplicaciones de entrega.

Además, la ciudad aprobó una norma definitiva de “clic para cancelar”, que entrará en vigor el 1 de octubre y convertirá a Nueva York en el primer municipio del país en exigir un mecanismo sencillo para cancelar suscripciones de renovación automática o de servicio continuo.

La regulación obligará a las empresas a informar claramente las condiciones de las suscripciones y a ofrecer un proceso de cancelación tan simple como el de contratación. También prohíbe prácticas como los obstáculos digitales o procedimientos excesivamente complejos para impedir que los clientes den de baja un servicio.

La Alcaldía también informó, con base en estimaciones del Instituto Roosevelt, que esta medida podría generar ahorros de entre $21.5 millones y $162.5 millones de dólares anuales para los neoyorquinos.

El alcalde Mamdani afirmó que durante años muchas empresas han basado parte de su modelo de negocio en dificultar que los consumidores conserven su dinero mediante cargos inesperados y procesos complicados para cancelar servicios.

“Si puedes suscribirte con un solo clic, puedes cancelar con un solo clic”, sostuvo.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador, Samuel AA Levine, aseguró que las nuevas normas buscan acabar con las prácticas que encarecen artificialmente los productos y favorecer una competencia basada en precios transparentes.

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