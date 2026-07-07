Walgreens y otras tres empresas pagarán $2.1 millones a más de 1,600 trabajadores en Nueva York por violaciones laborales

La Alcaldía de la Ciudad de Nueva York anunció acuerdos extrajudiciales contra cuatro empresas acusadas de infringir las leyes de protección laboral municipales, lo que permitirá la recuperación de más de $2.1 millones de dólares en indemnizaciones para más de 1,600 trabajadores, además de más de $218,000 dólares en multas y costos judiciales.

El anuncio lo hicieron el alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y del Trabajador, Samuel AA Levine. Las empresas involucradas son Walgreens, Allstar Security & Consulting, Calzedonia —propietaria de la marca Intimissimi— y Kinship Coffee.

La ciudad dijo en un comunicado que desde el inicio de la administración Mamdani, el departamento ha conseguido más de $10.1 millones de dólares en restituciones para trabajadores neoyorquinos.

“Cuando una empresa no cumple con el horario o el tiempo libre de un trabajador, este lo paga caro: pierde la recogida de sus hijos, un turno que tenía asegurado y tiene que buscar rápidamente quién cuide de sus hijos con poca anticipación”, declaró el alcalde Mamdani.

Agregó que las leyes laborales existen para garantizar estabilidad a las familias trabajadoras y que las compañías que las incumplan enfrentarán consecuencias.

La vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, señaló que los cambios inesperados de horarios y las sanciones contra empleados que no pueden cubrir turnos de último momento representan abusos de poder por parte de los empleadores.

“Respetar el tiempo de los trabajadores significa garantizar que reciban el salario que les corresponde y sean tratados con dignidad”, afirmó Su.

Por su parte, Levine explicó que recibir horarios laborales con poca anticipación o perder injustamente el acceso al tiempo libre puede afectar la organización familiar, los estudios y la estabilidad económica de los empleados.

Indicó asimismo que las acciones contra estas compañías buscan reforzar la aplicación de la Ley de Jornada Laboral Justa y la Ley de Tiempo Libre Protegido de la ciudad.

Walgreens concentra la mayor restitución

La empresa Walgreens deberá pagar más de $1.6 millones de dólares en compensación a más de 570 trabajadores de tres establecimientos ubicados en Brooklyn, además de $163,000 dólares en multas civiles.

La investigación del DCWP determinó que la compañía no entregó avisos de horarios con la anticipación requerida de 72 horas y asignó horas adicionales de trabajo sin el aviso previo ni el consentimiento obligatorio establecidos por la Ley de Semana Laboral Justa.

Allstar Security & Consulting acordó pagar $270,000 dólares en restituciones a más de 900 empleados, junto con $30,000 dólares en multas y costos, luego de que la ciudad determinara incumplimientos relacionados con el tiempo libre protegido remunerado.

Calzedonia, propietaria de Intimissimi, pagará más de $154,000 dólares a más de 50 trabajadores y más de $15,000 dólares en multas y costos judiciales. La empresa fue señalada por no proporcionar avisos de horarios con 72 horas de anticipación, exigir horas adicionales sin la notificación correspondiente y cancelar turnos con un aviso insuficiente.

Kinship Coffee deberá pagar más de $67,000 dólares a más de 90 trabajadores, además de más de $9,000 dólares en multas y costos civiles, por violaciones a la Ley de Tiempo Libre Protegido en tres establecimientos de Queens.

Reglas laborales vigentes en Nueva York

El Departamento de Protección al Consumidor y del Trabajador es responsable de hacer cumplir la Ley de Jornada Laboral Justa de la Ciudad de Nueva York, una normativa que busca ofrecer mayor estabilidad y previsibilidad a los trabajadores de sectores como comercio minorista y comida rápida, además de establecer compensaciones cuando ocurren cambios inesperados en los horarios.

Para los empleados del sector minorista, los empleadores deben proporcionar los horarios de trabajo con al menos 72 horas de anticipación, evitar los turnos de guardia, no cancelar jornadas programadas con menos de ese plazo y no exigir horas adicionales sin la notificación correspondiente ni la aceptación voluntaria del trabajador.

En el caso de los trabajadores de comida rápida, las empresas deben ofrecer horarios regulares que mantengan cierta estabilidad semana tras semana, publicar los turnos con al menos 14 días de anticipación, pagar las compensaciones correspondientes por modificaciones de horario y permitir que los empleados rechacen determinados turnos adicionales o de cierre rotativo.

La normativa también establece que los empleadores deben ofrecer horas extra disponibles a sus trabajadores actuales antes de contratar nuevo personal, evitar despidos o reducciones significativas de horas sin una causa justificada y reincorporar a empleados despedidos siguiendo criterios de antigüedad cuando existan nuevas oportunidades laborales.

Además, el departamento aplica la Ley de Tiempo Libre Protegido, que garantiza a los trabajadores elegibles hasta 40 o 56 horas de tiempo libre al año, dependiendo del tamaño del empleador, así como otros derechos como tiempo libre protegido no remunerado y licencia prenatal remunerada.

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