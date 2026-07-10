Pronóstico del clima en Nueva York para este viernes 10 de julio

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir por las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 87% durante el día y del 25% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 51% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 05:33 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:29 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 82 grados Fahrenheit (20 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.