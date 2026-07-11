Mueren niña y su abuela en incendio que destruyó una vivienda en Nueva Jersey

Una niña y su abuela murieron el sábado por la mañana luego de que un incendio de grandes proporciones consumiera una vivienda ubicada en Park Place, en Orange Township, Nueva Jersey.

El siniestro se reportó poco antes de las 9:00 de la mañana y requirió la respuesta de bomberos de varias localidades debido a la magnitud del fuego, que alcanzó la categoría de cinco alarmas.

Aunque los equipos de emergencia lograron controlar las llamas, la vivienda quedó completamente destruida.

La Fiscalía del Condado de Essex identificó a las víctimas como Bianca Mereste, de 8 años, y Omilia Mereste, de 70 años, quien era la abuela de la menor.

Un reporte de CBS señala que ambas fueron declaradas muertas en el lugar.

Vecinos de la zona describieron momentos de desesperación mientras intentaban ayudar a las personas que permanecían atrapadas dentro de la casa. En declaraciones recogidas por el medio, residentes como Jamie y Alycia Wright señalaron que observaron una gran cantidad de humo saliendo de la vivienda y escucharon gritos de auxilio de familiares que buscaban rescatar a sus seres queridos.

“Salía mucho humo. Algunos vecinos ya se habían subido al tejado con una escalera para intentar romper una ventana y sacar a alguien, pero había demasiado humo”, relató Jamie Wright a CBS.

Por su parte, ABC7 Eyewitness News reportó que imágenes obtenidas durante la emergencia mostraron una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia. Vecinos indicaron que el fuego comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana y que algunos intentaron ingresar a la vivienda, pero las condiciones eran demasiado peligrosas debido al humo.

El incendio también provocó daños en propiedades cercanas y dejó a varias familias desplazadas. Las autoridades del Condado de Essex, reseñó FOX, indicaron que dos viviendas colindantes resultaron afectadas.

La Cruz Roja informó que brindó asistencia a residentes afectados, incluyendo alojamiento temporal, alimentos, ropa y otros suministros de emergencia.

CBS señaló asimismo que aproximadamente 20 personas pertenecientes a cinco familias quedaron fuera de sus hogares, incluidos residentes de una vivienda vecina. Además, equipos de bomberos de comunidades cercanas acudieron para apoyar las labores de control del incendio, que se desarrollaron bajo condiciones complicadas debido a la humedad y la lluvia intermitente.

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