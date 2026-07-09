Rescate de temerario que escaló el Puente de Brooklyn provocó cierre de vías en Nueva York

Un temerario subió caminando por los cables de suspensión del icónico Brooklyn Bridge de Nueva York, lo que desencadenó una gran operación de rescate y obligó a cerrar al tráfico vial parcialmente anoche.

Las imágenes captaron a un hombre caminando sobre los cables de acero desde una de las imponentes torres del puente, poco antes de las 7:40 p.m. del miércoles. El escalador, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto bajo custodia a última hora de ayer por la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía de Nueva York (NYPD) tras ser evaluado médicamente.

Los carriles en dirección este, de Manhattan a Brooklyn, fueron reabiertos alrededor de las 10 p.m. tras haber permanecido cerrados varis horas debido a este incidente, detalló New York Post.

En un caso similar, la semana pasada Angela Nikolau e Ivan Beerkus, una excéntrica pareja rusa conocida por escalar ilegalmente los rascacielos más altos del mundo sin equipo de seguridad, fueron arrestados tras subir a la cima del Empire State Building.

En mayo de 2020 un intrépido escaló el Brooklyn Bridge y paralizó el tráfico de Nueva York, hasta ser detenido por la policía. El pasado fin de semana, durante el tradicional espectáculo Macy’s de fuegos artificiales del 4 de julio se reportaron unos incendios sin heridos en el Puente de Brooklyn.

Abierto en 1883, el Brooklyn Bridge es un puente colgante que cruza el East River entre los distritos Manhattan y Brooklyn de Nueva York. Mide 6,016 pies (1,834 metros) de largo, y tiene una altura total de torre de 272 a 278 pies (83 a 85 m) sobre el nivel medio de pleamar.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o

? DAREDEVIL STROLLS ACROSS BROOKLYN BRIDGE SUSPENSION CABLES! ? (Video: AI)



President Trump recently called the Brooklyn Bridge “one of the greatest architectural feats of all time” ? one of the most beautiful bridges in the world.



But that didn’t stop a daredevil from? pic.twitter.com/vyYlS69WU2 — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) July 9, 2026