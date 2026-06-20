Incendio destruye parte de una histórica iglesia de Brooklyn y obliga a planificar su demolición

Un voraz incendio afectó este viernes a la histórica iglesia South Bushwick Reformed Church, en Brooklyn, lo que provocó graves daños estructurales y el colapso de su emblemático campanario, informaron las autoridades de Nueva York.

El fuego se inició poco antes de la 1:30 de la tarde en el templo ubicado en Bushwick Avenue, cerca de Himrod Street, en el sector de South Bushwick. Las llamas se propagaron rápidamente y pudieron observarse a varios kilómetros de distancia, indicó NBC NY.

Anthony Williams, propietario de un negocio cercano, relató a ABC 7 NY que fue una de las primeras personas en notar el humo y llamar al 911. Dijo que el incendio se intensificó en cuestión de minutos hasta envolver la parte superior de la estructura.

Videos captados en la zona muestran cómo el campanario de la iglesia se desplomó aproximadamente 15 minutos después de que comenzara el siniestro.

FDNY members responded to a 3-alarm fire at a church on Bushwick Avenue in Brooklyn on Friday afternoon. Units arrived within three minutes of receiving the call and quickly encountered a heavy fire condition. Within 20 minutes, the incident escalated to a third alarm, bringing a? pic.twitter.com/H1RhG38ky4 — FDNY (@FDNY) June 20, 2026

Las autoridades indicaron que el fuego se extendió a edificaciones cercanas, incluida la rectoría situada detrás del templo y un inmueble adyacente. En poco tiempo, la emergencia escaló de una alarma a tres alarmas, movilizando a 63 unidades y cerca de 200 bomberos y personal de emergencias médicas.

Aunque los equipos lograron contener las llamas, durante varias horas continuaron combatiendo focos activos en el interior de la iglesia. Funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York señalaron que la estructura sufrió daños tan severos que deberá ser demolida.

La South Bushwick Reformed Church, construida en la década de 1850, fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos en 1982.

El pastor James Stewart expresó su pesar por la destrucción del templo y destacó que recientemente se habían realizado importantes trabajos de restauración en el campanario que terminó colapsando. No obstante, aseguró que la congregación continuará adelante.

“La iglesia es más que un edificio; son las personas”, afirmó, según declaraciones recogidas por ABC 7 NY.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, manifestó su apoyo a la comunidad religiosa y aseguró que se buscarán subvenciones y asistencia gubernamental para reconstruir el templo.

Las autoridades informaron que un bombero sufrió lesiones leves, aunque rechazó recibir atención médica. No se reportaron otros heridos.

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