Voraz incendio consume parte de una iglesia en Nueva Jersey: posible impacto de un rayo

Un incendio de gran magnitud afectó la noche del viernes al centro de culto de la iglesia Fellowship Alliance Chapel, en la localidad de Medford, estado de Nueva Jersey, después de que un presunto impacto de rayo alcanzara el techo del edificio durante una fuerte tormenta eléctrica.

Los equipos de emergencia fueron movilizados alrededor de las 9:10 p.m. hacia la iglesia, ubicada en el 199 de Church Road. Al llegar, los bomberos encontraron llamas visibles en la cubierta del inmueble, lo que obligó a desplegar un amplio operativo que llegó a alcanzar la categoría de incendio de cinco alarmas, e acuerdo con 6ABC.

La propia congregación informó en redes sociales que dotaciones de más de nueve departamentos de bomberos acudieron al lugar y trabajaron de manera coordinada para impedir que el fuego se extendiera al resto de la estructura.

FOX 29 señaló que, al momento del incendio, no había personas dentro del edificio y que la iglesia considera que un rayo fue la causa más probable del siniestro.

Cerca de 400 socorristas participaron en las labores de respuesta, logrando contener las llamas principalmente en la zona del techo. Aunque no se registraron víctimas, un bombero fue atendido por presentar un aumento en su frecuencia cardíaca, pero no fue necesario trasladarlo a un hospital, según CBS.

La iglesia indicó posteriormente que los daños provocados por el fuego se concentraron en el techo, aunque el resto del edificio sufrió importantes afectaciones por humo y agua. Además, advirtió que el centro de culto permanece cerrado al público debido a la caída de plafones y otros escombros, mientras continúan las inspecciones de seguridad.

Como medida temporal, los servicios religiosos previstos para el domingo se celebrarán en el Fellowship Center, conocido como el antiguo santuario, hasta que el edificio principal pueda reabrir.

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