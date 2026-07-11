Mundial 2026: partidos de hoy 11 de julio y cierre de cuartos de final
Los dos ganadores de las llaves de cuartos de final se enfrentarán en las semifinales el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta
Este sábado se cierran los cuartos de final con dos partidos que definirán la segunda semifinal del Mundial 2026.
El primer partido será uno de los mejores de esta ronda con el duelo entre Inglaterra de Harry Kane y la Noruega de Erling Haaland, una de las sorpresas de esta Copa del Mundo.
La jornada se cerrará con el partido de Argentina, la campeona del mundo, ante Suiza, que viene de derrotar a Colombia en penales.
Los ganadores de los partidos de hoy se enfrentarán en la segunda semifinal del Mundial 2026, que se celebrará el próximo miércoles.
Antecedentes de Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza
Inglaterra busca llegar a una semifinal nuevamente luego de quedar en el cuarto puesto en Rusia 2018 tras caer ante Croacia.
Noruega ya está en la mejor participación de su historia y quiere seguir ampliando su legado en esta Copa del Mundo.
Argentina defiende su título de Qatar 2022 y sueña con ser el primer bicampeón consecutivo de este siglo. Los argentinos no repiten semifinales desde los Mundiales de México 86 y luego Italia 90.
Suiza igualó su mejor participación en Mundiales. Esta es la cuarta vez que los Helvéticos llegan a cuartos de final y la primera vez desde 1954.
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