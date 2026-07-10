Escándalo en Colombia: Campaz no regresará al país por graves amenazas tras fallar ante Suiza

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un enérgico comunicado este viernes solicitando la intervención inmediata de la Fiscalía General para investigar las graves amenazas de muerte dirigidas al futbolista Jáminton Campaz, luego de la dolorosa eliminación de la selección cafetera ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

A través de una misiva pública, el Comité Ejecutivo de la FCF expresó su rechazo absoluto a la violencia digital y física, blindando al jugador y a su entorno cercano ante la ola de hostigamiento: “La Federación solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos. Ningún jugador debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”, sentenció el organismo.

El atacante de 26 años, actual figura de Rosario Central de Argentina, se ha convertido en el blanco de una feroz campaña de intimidación en redes sociales tras fallar una ocasión clarísima de gol en las postrimerías del tiempo extra, un hecho que ha encendido las alarmas institucionales.

Debido al calibre de las amenazas y con el fin de preservar su integridad física, se confirmó que Campaz tomó la decisión de no regresar a territorio colombiano tras romper filas en la concentración norteamericana, optando por resguardarse en el extranjero junto a su familia.

El origen del conflicto se remonta al pasado martes en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Colombia y Suiza disputaban un cerrado boleto a los cuartos de final que se mantuvo 0-0 durante el tiempo reglamentario. Al minuto 114 de la prórroga, Campaz quedó en posición inmejorable para liquidar el encuentro, pero su disparo se marchó desviado.

Posteriormente, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo cayó 4-3 en la tanda de penaltis, sepultando el sueño mundialista de millones de aficionados.

El doloroso recuerdo de Andrés Escobar

Para la sociedad y la prensa colombiana, la situación de Campaz ha evocado de inmediato el fantasma de Andrés Escobar, el defensor de la selección nacional que fue trágicamente asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994.

Escobar fue acribillado diez días después de cometer un autogol ante Estados Unidos que supuso la eliminación de Colombia en aquella Copa del Mundo, un precedente que la FCF busca evitar a toda costa promoviendo la judicialización de los agresores actuales.

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